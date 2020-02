こんなに大変なことだったのかと…主演・押田岳『ゲイツ、マジェスティ』完成披露上映会舞台挨拶レポ！

『仮面ライダージオウ』TVシリーズ最終回のその後の世界を舞台に描かれる『仮面ライダージオウ』最新作、Vシネクスト『仮面ライダージオウ NEXT TIME ゲイツ、マジェスティ』の完成披露上映会舞台挨拶が本日2月18日新宿バルト9にて行われた。ちなみに本作は2020年2月28日(金)より期間限定上映開始し、4月22日(水) にBlu-ray&DVDが発売される。



本作の主演を務める押田岳さん(ゲイツ/仮面ライダーゲイツ役)、奥野壮さん(常磐ソウゴ/仮面ライダージオウ役)、板垣李光人さん(ウール役)、紺野彩夏さん(オーラ役)、兼崎健太郎さん(スウォルツ役)、そしてレジェンドライダーより戸谷公人さん(海東大樹/仮面ライダーディエンド役)、木ノ本嶺浩さん(照井竜/仮面ライダーアクセル役)、村上幸平さん(草加雅人/仮面ライダーカイザ 役)、メガホンをとった諸田敏監督が登壇し、上映後のお客さん達と楽しい一時を過ごした。その模様をお届けします。



まず本日のMCである宮島咲良さんより、上映日である2月28日に新宿、品川、横浜で初日舞台挨拶が行われるほか、ゲイツ、カイザ、ディエンド、アクセル、バースのテーマソング5曲入りコンピレーションアルバムが4月22日から配信開始される(仮詳細は面ライダーエイベックスサウンドWEBまで)という情報が発表された。



豪華キャスト陣と諸田監督が登場し、早速客席からの「ゲイツ〜〜!」の声に、「久しぶり! 気持ちいい!」とうれしそうな押田さん。諸田監督の挨拶では「皆さんはもう観ちゃったわけですよね、いかがだったでしょうか?」と尋ねると大拍手が沸き起こったが、「金返せっていうご要望にはちょっとお応えできないんですけども、これからの時間、温かい気持ちでお付き合いいただけるとうれしいです」と話しスタートした。





押田さんに今回の話が来たときの気持ちを尋ねると、「いや〜〜〜もう、それはうれしかったですよ! ずっとこの人の横に立ってるだけのキャラクターだったんで」と振ると奥野さん「いやいやいや(笑)。でも、すごい新鮮な気持ちで現場入りしました。ずっと一緒に戦ってきたんで安心感はありつつも」と話し、押田さんも今回初めて主役を演じることとなり改めて奥野さんに対して「すごかったんだなって思いました。真ん中に立つってこんなに大変なことだったのかと。それこそ彼は1年間やったわけじゃないですか、僕より3つも下で、それをやってくれたのは本当にすごいしありがたいなって、単純に思ってしまいました」と率直な気持ちを伝えると、「ありがとうございます。僕はお芝居の話になっちゃうんですけど、『ゲイツ、マジェスティ』の予告映像を見て、あっ、本当にがっくんってお芝居上手くなったなぁって」という奥野さんに思わず会場大爆笑!

すると「(言い方が)めちゃくちゃ上からになるんすけど…そういうことじゃなくて。一緒にお芝居してきて、最初の頃だと、お互いおぼつかなかったりしてたところがあったのが、予告で改めてがっくんのお芝居見て、ああ、カッコイイなぁって」。押田さん、小さい声で「カッコ良かった?」と訊くと奥野さんから「うん、カッコ良かった」と言われ、本当にうれしそうに「ありがとう!」と。1年間共にヒーローを演じてきた二人ならではの空気が流れた。



しかし、ここで宮島さんがそんな二人の成長を諸田監督に尋ねると、「成長ですか?」問い返し、奥野さんが察して「すみませんすみません(照笑)」と言うも、諸田監督「ノーコメントで(笑)」と応え、たまらず奥野さん「(笑)もう〜〜〜!」、押田さんは真面目な顔で「今日一日寝れない」とこぼし、お客さんから笑いが起きた。







次に宮島さんが「板垣さん、紺野さん、兼崎さん、皆さんはやっと映画館で上映される『ジオウ』に登場となりましたけども、いかがでしたか?」と訊くと、板垣さん「そうですね、言い方はアレかも知れないですけど、さすがに次は出るだろう…と(笑)」。兼崎さんは「映画になると必ず三人ともそろってどっか出かけるもんね」と振り、紺野さんが「そうだよ。でも、李光人と私、白倉(伸一郎/東映プロデューサー)さんに冬映画出たいんですけどって言ったのにダメだったんですよ(笑)。だから、本当にやっと出られてうれしいです!」と明かすと、お客さん達からおめでとうの拍手が贈られた。



レジェンドライダーの村上さん、木ノ本さん、戸谷さんに再度演じてみた感想を尋ねると、木ノ本さんと戸谷さんがちょうど(当時)10年ぐらい前だったと言っていると、村上さんが「僕、17年ですけど。毎年9月13日(カイザの日)に…草加を演じてたりしてたんで、草加を演じることには自信があったんですけど、ある時ゲームのアテレコをしてファンの方から『似てないんだけど』って言われて…」と話し、場内大爆笑!

さらに「ちょっと待て、似てないってどういうことだ! って。俺本人だし、カイザ村上だよって」、すると皆から「カイザ村上って(笑)」と突っ込まれさらに笑いが起きた。そんなこともあり、今回村上さんは以前演じていた草加雅人という役にもう一度向き合って丁寧に演じたと話してくれた。



木ノ本さんは「僕はちょこちょことVシネには出させていただいたりしていて、ただ10年振りにこの格好で舞台挨拶をするとは思ってなかったので。実はこれ、10年前の衣裳をそのまま使ってます。自分に合っているので着心地も良いですし、着ていると気持ちもパキッとします」と照井竜を演じることについて明かしてくれた。

戸谷さんは「TVシリーズも、ほぼ準レギュラー化して(笑)、出させていただいたので。でも本当にライダーの現場って特別ですごい楽しめました。当時は結構いっぱいいっぱいで、スケジュールもですが自分自身一杯一杯なところがあったんですけど、10年振りということで良い意味で気楽に楽しめたかなという感じがしました。今回ね、(門矢)士がいなかったんでちょっと寂しかったですけど、すごい楽しめました」と相棒についても触れながら話してくれた。



諸田監督に本作でやりたかったことどを尋ねると、「全体的にはただの高校生の話なんでシンプルに撮ろうかなとシンプルになれば良いかな〜という風には心がけていたんですけど。現場でもほとんど『高校生だよ〜〜』っていうようなことしか言ってなかったと思うんですよね(照笑)。たまに出るんですよ、ちらっと未来人のゲイツとかが。押田だけじゃないですけども」と話すと、奥野さんが「僕、相当言われました(苦笑)」と明かし、諸田監督も「そうそうそう(笑)」と相槌を打ちつつ、「でも同一人物ですよね、同一人物で違う設定を演じるって普通無いと思うので、これからも恐らく無いと思う。それが高校生ということもあって、キャピキャピじゃないですけど楽しくやれてたのかなぁと思って。その楽しさが画に出てればいいなぁという風に思ってはいました」と。するといま観たばかりのファンから大きな拍手が起きた。







ここでちょっと趣向を変えて実際の高校時代のお話しに。まず最初に現役高校生の板垣さんが訊かれ、「まぁそうです、一応…(現役)。でも僕自体はそんなに高校生らしくはなかったというか、いわゆる高校生っていう感じのキラキラした感じではなかったので。友達も全然少なかったし…お弁当とかもすみっこで食べてるような人間だったので…でもね、(今回の)わちゃわちゃしてる感じが羨ましいなとは思いました」と話すと、奥野さんから「闇深いな(笑)」、押田さんからは「撮影中一緒に食べたよね」と話しかけられ、「そう、だからホント、この『ジオウ』で高校で出来なかった青春みたいなものはすごい味わえました」とうれしそうに話す板垣さんに思わずほっこりし拍手が起こった。



続く紺野さんも「実際の高校生の時はずっと単位と戦ってました。単位が足りない単位が足りないって先生に言われ続けて……『次、休んだら(単位)無いから』ってすごい怒られてました」と悲しいエピソードが飛び出し、宮島さんが思わず押田さんに明るいエピソードをお願いすると、ちょっと恥ずかしそうに押田さん「僕、あの…楽しい高校生活でしたよ、普通に。ラーメンとか食べてましたね。……何だかバカみたい(笑)、何このコメント、何すか、僕(笑)」と言いつつも「部活でダンスやってたんですけど、その頃の気持ちを思い出しながら今回出来たのは、俺まだ高校生行けるかもしれんって」と今回の役に?げた。

次に奥野さんの番になり「うーん、あのう諸事情で辞めてしまったので、僕、高校卒業できなかったんですよ。なので、この作品で卒業証書みたいなものを…もらって」と話すと、押田さんも「そうなんだよね」と。奥野さんがその時の撮影の話をし出し「校門の前で、こうね、卒業証書を持って、桜の…」、押田さんも「造花をこうやってね、桜咲いてないからね」、「支えて撮ってもらった写真を、いまでも家で額縁に飾って…」と奥野さんが言うと、押田さん「あっ、飾ってる!? あっそう!」、奥野さん「で、俺は、ちゃんと高校卒業したんだよって(笑)」と話すと、会場から盛大な拍手が贈られた。



戸谷さんは「今回の映画でね、制服を着させていただいたので久々に学生気分を味わえたかなと。本当は先生ぐらいの歳なんですけど。どちらかと言えば兼崎さん側なんですが、高校生活を満喫させていただきました。(皆とは)かなり差はあるなとは思いましたけど、なるだけ若作りして……まだ大丈夫?」と尋ねると、キャスト陣から「全然行けます!」と返ってきた。



木ノ本さんは「部活しかしてなかったので。ただ直線しか走らなかった陸上部っていう。なので、古いけど、走りに生きてたっていうのがあったんで……。特にコレと言ってないです!」と思わず言い切り会場を沸かせた。



村上さんは「僕の高校時代の話になると、もう25年ぐらい前の話になっちゃうんですけど(笑)。バンドとかやってましたね。学園祭とかで歌ったりとかして。でもめっちゃ下手クソなバンドだったんですけど、いま思えば、その下手さが青春だな、みたいな」と当時を振り返った。



兼崎さんは「僕ももう17年ぐらい前ですかね。バレーボールで高校に入ったんですけどその部活をすぐに辞めてしまい、学校も嫌々登校してたっていう。で、卒業式の日も、卒業式があってHRも終わったら速攻帰ってもうこんな学校二度と来たくねぇー! みたいな。ちょっとやんちゃな感じで卒業式を迎えましたね。でもいまだに高校生の時の友達は繋がりがあったりするんで、それは宝物かなとは思います」と披露してくれた。



高校時代話の最後は諸田監督になり「オチですか!」と言いつつも「もう半世紀前の事になりますけども、僕が高校生の時は何にも考えずに悩みもせず、ただぼーっと映画を観てたんでこんな風になっちゃったかなぁと。皆さん、気をつけて下さいという感じです(笑)」とオチを付けて話してくれた。



最後、押田さんから、「いやぁ〜最後、僕がしゃべるとはね、こんな日が来るとは思いませんでしたが、いやホントに皆さんのおかげでね、楽しくやらせていただいて。こうやってたくさんの方に観ていただけたので、本当に僕は満足です。ありがとうございましたっ!」と正にゲイツらしい、まっすぐなメッセージで締められた。







■Vシネクスト『仮面ライダージオウ NEXT TIME ゲイツ、マジェスティ』

2020年2月28日(金)期間限定上映開始/4月22日(水) Blu-ray&DVD発売

Vシネクスト「仮面ライダージオウ NEXT TIME ゲイツ、マジェスティ」



出演:押田岳

大幡しえり 渡邊圭祐 板垣李光人 紺野彩夏 兼崎健太郎 村上幸平 木ノ本嶺浩 岩永洋昭 戸谷公人

奥野壮 / 生瀬勝久

原作:石ノ森章太郎 脚本:毛利亘宏 音楽:佐橋俊彦 監督:諸田敏



配給・発売:東映ビデオ 販売:東映



★公式サイト vcinext-kamenrider-zio.jp



(C)2020石森プロ・ADKEM・バンダイ・東映ビデオ・東映 (C)石森プロ・テレビ朝日・ADKEM・東映