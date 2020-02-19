アルカラ、全国ツアー対バン発表　最新アルバムより「未知数²」のライブ映像を公開

アルカラが全国ツアー「NOW NOW NOW」の対バン最終ラインナップ発表。最新アルバムより『未知数²』のライブ映像が公開されたほか、全国ツアーでのCD購入者特典も決定している。



3月22日（日）の水戸公演にはLEGO BIG MORL with疋田武史、4月11日（土）仙台公演・12日（日）盛岡公演には魔法少女になり隊、4月25日（土）福岡公演・26日（日）熊本公演にはThe Songbardsが出演する。



また、 最新アルバムから「未知数²」のライブ映像が公開されている。 昨年10月に渋谷CLUB QUATTROにて開催されたレコ発直前ツアー時のライブ映像となっている。



さらに、 全国ツアーでの最新アルバム『NEW NEW NEW』購入者特典として、メンバーサイン入りポストカードが先着でプレゼントされる。 特典はツアー開催地域によって異なるデザインとなっており、 日本コロムビアのHPにて各地域ごとのデザインが公開されている。









＜リリース情報＞





10th Album

『NEW NEW NEW』

発売中

COCP-40999、 ￥3,300+税

【CD】

1. サスペンス激情 第二楽章

2. 瞬間 瞬間 瞬間

3. 猫にヴァイオリン

4. 誘惑メヌエット

5. TSUKIYO NO UTAGE

6. くたびれコッコちゃん

7. 未知数²

8. 夕焼いつか



【ミュージックコネクティングカード】

・ネコフェス2019(2019.6.23)

・新曲披露スタジオライブ(2019.7.25)

・「ア・ル・カ・ラ レコ発直前(ワンマン)ツアー”new new new”」

渋谷CLUB QUATTRO公演(2019.10.16)

上記3公演から抜粋したライブ映像に加え、 レコーディングドキュメンタリー映像収録





ア・ル・カ・ラ 10枚目"NEW NEW NEW"レコ発全国ツアー「NOW NOW NOW」

・2月20日（木）恵比寿 LIQUIDROOM w/中田裕二

OPEN18:00/START19:00

・2月23日（日）高崎 club FLEEZ w/ Czecho No Republic

OPEN17:30/START18:00

・2月29日（土）岡山PEPPERLAND (ワンマン)

OPEN17:30/START18:00

・3月1日（日）広島SECOND CRUTCH (ワンマン)

OPEN17:30/START18:00

・3月8日（日）松本Sound Hall a.C w/忘れらんねえよ

OPEN17:30/START18:00

・3月14日（土）新潟CLUB RIVERST (ワンマン)

OPEN17:30/START18:00

・3月15日（日）金沢van van V4 (ワンマン)

OPEN17:30/START18:00

・3月21日（土）HEAVENS ROCK 宇都宮 VJ-2 w/the telephones

OPEN17:30/START18:00

・3月22日（日）水戸LIGHT HOUSE w/LEGO BIG MORL with疋田武史

OPEN17:30/START18:00

・3月28日（土）HEAVENS ROCK さいたま新都心 VJ-3 w/GOOD ON THE REEL

OPEN17:30/START18:00

・4月4日（土）札幌Sound Lab mole (ワンマン)

OPEN17:30/START18:00

・4月5日（日）苫小牧ELLCUBE (ワンマン)

OPEN17:30/START18:00

・4月11日（土）仙台MACANA w/魔法少女になり隊

OPEN17:30/START18:00

・4月12日（日）盛岡CLUB CHANGE WAVE w/魔法少女になり隊

OPEN17:30/START18:00

・4月25日（土）福岡DRUM Be-1 w/The Songbards

OPEN17:30/START18:00

・4月26日（日）熊本B.9 V1 w/The Songbards

OPEN17:30/START18:00

・4月29日（水/祝）高松DIME w/おいしくるメロンパン

OPEN17:30/START18:00

・5月2日（土）大阪BIGCAT (ワンマン)

OPEN17:00/START18:00

・5月3日（日）名古屋DIAMOND HALL (ワンマン)

OPEN17:00/START18:00

・5月17日（日）マイナビBLITZ赤坂 (ワンマン)

OPEN17:00/START18:00



全公演チケット代 ￥4,200+D代



全国ツアー限定CD購入者特典詳細

https://columbia.jp/artist-info/arukara/

