アルカラ、全国ツアー対バン発表　最新アルバムより「未知数²」のライブ映像を公開

アルカラが全国ツアー「NOW NOW NOW」の対バン最終ラインナップ発表。最新アルバムより『未知数²』のライブ映像が公開されたほか、全国ツアーでのCD購入者特典も決定している。



3月22日(日)の水戸公演にはLEGO BIG MORL with疋田武史、4月11日(土)仙台公演・12日(日)盛岡公演には魔法少女になり隊、4月25日(土)福岡公演・26日(日)熊本公演にはThe Songbardsが出演する。



また、 最新アルバムから「未知数²」のライブ映像が公開されている。 昨年10月に渋谷CLUB QUATTROにて開催されたレコ発直前ツアー時のライブ映像となっている。



さらに、 全国ツアーでの最新アルバム『NEW NEW NEW』購入者特典として、メンバーサイン入りポストカードが先着でプレゼントされる。 特典はツアー開催地域によって異なるデザインとなっており、 日本コロムビアのHPにて各地域ごとのデザインが公開されている。









<リリース情報>





10th Album

『NEW NEW NEW』

発売中

COCP-40999、 ¥3,300+税

【CD】

1. サスペンス激情 第二楽章

2. 瞬間 瞬間 瞬間

3. 猫にヴァイオリン

4. 誘惑メヌエット

5. TSUKIYO NO UTAGE

6. くたびれコッコちゃん

7. 未知数²

8. 夕焼いつか



【ミュージックコネクティングカード】

・ネコフェス2019(2019.6.23)

・新曲披露スタジオライブ(2019.7.25)

・「ア・ル・カ・ラ レコ発直前(ワンマン)ツアー”new new new”」

渋谷CLUB QUATTRO公演(2019.10.16)

上記3公演から抜粋したライブ映像に加え、 レコーディングドキュメンタリー映像収録





ア・ル・カ・ラ 10枚目"NEW NEW NEW"レコ発全国ツアー「NOW NOW NOW」

・2月20日(木)恵比寿 LIQUIDROOM w/中田裕二

OPEN18:00/START19:00

・2月23日(日)高崎 club FLEEZ w/ Czecho No Republic

OPEN17:30/START18:00

・2月29日(土)岡山PEPPERLAND (ワンマン)

OPEN17:30/START18:00

・3月1日(日)広島SECOND CRUTCH (ワンマン)

OPEN17:30/START18:00

・3月8日(日)松本Sound Hall a.C w/忘れらんねえよ

OPEN17:30/START18:00

・3月14日(土)新潟CLUB RIVERST (ワンマン)

OPEN17:30/START18:00

・3月15日(日)金沢van van V4 (ワンマン)

OPEN17:30/START18:00

・3月21日(土)HEAVENS ROCK 宇都宮 VJ-2 w/the telephones

OPEN17:30/START18:00

・3月22日(日)水戸LIGHT HOUSE w/LEGO BIG MORL with疋田武史

OPEN17:30/START18:00

・3月28日(土)HEAVENS ROCK さいたま新都心 VJ-3 w/GOOD ON THE REEL

OPEN17:30/START18:00

・4月4日(土)札幌Sound Lab mole (ワンマン)

OPEN17:30/START18:00

・4月5日(日)苫小牧ELLCUBE (ワンマン)

OPEN17:30/START18:00

・4月11日(土)仙台MACANA w/魔法少女になり隊

OPEN17:30/START18:00

・4月12日(日)盛岡CLUB CHANGE WAVE w/魔法少女になり隊

OPEN17:30/START18:00

・4月25日(土)福岡DRUM Be-1 w/The Songbards

OPEN17:30/START18:00

・4月26日(日)熊本B.9 V1 w/The Songbards

OPEN17:30/START18:00

・4月29日(水/祝)高松DIME w/おいしくるメロンパン

OPEN17:30/START18:00

・5月2日(土)大阪BIGCAT (ワンマン)

OPEN17:00/START18:00

・5月3日(日)名古屋DIAMOND HALL (ワンマン)

OPEN17:00/START18:00

・5月17日(日)マイナビBLITZ赤坂 (ワンマン)

OPEN17:00/START18:00



全公演チケット代 ¥4,200+D代



全国ツアー限定CD購入者特典詳細

https://columbia.jp/artist-info/arukara/