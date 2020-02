FANTASTICS from EXILE TRIBEが4月1日にニューシングル「Hey,darlin'」をリリースすることが決定した。

5枚目のシングルとなる今作の表題曲は、恋の始まりを描くアダルトなムードのリリックと、R&Bの要素を取り入れたダンスミュージック調のサウンドが特徴的な仕上がりに。今までのFANTASTICSにはない雰囲気の楽曲となっている。

FANTASTICS from EXILE TRIBE「Hey,darlin'」収録内容

CD

01. Hey,darlin'

02. The Only One

03. OVERFLOW

04. Hey,darlin'(Instrumental)

05. The Only One(Instrumental)

06. OVERFLOW(Instrumental)

・Time Camera(English Version) ※ボーナストラック

DVD

・「Hey,darlin'」Music Video