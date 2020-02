ROTH BART BARONのプラネタリウムドームでのライブ映像公開

2019年秋にファン22名の企画により開催された「"The PLANETARIUM” ROTH BART BARONs Acoustic Live at 多摩六都科学館 プラネタリウムドーム」のライブ映像が公開された。



このライブは、ROTH BART BARONとファンのコミュニティ「PALACE」のメンバー22名がクラウドファンディングをきっかけにプロデュース・チームを結成、企画から運営まで各々がアイディアを持ち寄り開催されたイベント。多摩六都科学館の世界最大級のプラネタリウムドームと宇宙空間や星空の映像を曲ごとに上映し、360°カメラで撮影されたMVを半天球ドームに映すなどオリジナルの演出でのライブが実現した。









<ツアー情報>



ROTH BART BARON

「TOUR 2019-2020~けものたちの名前~」



=ツアー日程=

2020年2月22日(土)愛知 愛知芸術文化センター 中リハーサル室

2020年2月23日(日)広島 福山 Cable

2020年2月28日(金)北海道 札幌 mole - 単独公演 -

2020年3月7日(土)山形 肘折国際音楽祭

2020年3月8日(日)青森 八戸 Powerstation A7

2020年3月22日(日)京都 磔磔 - 単独公演 -



ROTH BART BARON

「”けものたちの名前” Tour Final - Live at めぐろパーシモン大ホール」



2020年5月30日(土)東京・めぐろパーシモン大ホール

時間:OPEN 16:00 START 17:30

チケット全席指定:

S席5500円

A席4500円

B席3500円

学生席1500円(※入場時要学生書提示)



・参加アーティスト

ROTH BART BARON

三船 雅也(vo/gt)

中原 鉄也(dr)



with Musicians

西池 達也(key/ba)

岡田 拓郎(gt)

竹内 悠馬(tp/key/perc)

須賀 裕之(tb/key/perc)

大田垣 正信(tb/key/perc)

工藤 明(dr/perc)

ermhoi(vo/key)

HANA(vo)

優河(vo)

[徳澤 青弦 弦楽カルテット]

梶谷 裕子(1st vn)

吉田 篤貴(2nd vn)

須原 杏(va)

徳澤 青弦(vc)



映像演出:近藤 一弥

共同プロデュース:林口 砂里