人気バンド「Nulbarich」が昨年12月にさいたまスーパーアリーナ(さいたま市中央区)で行ったワンマンライブ「Nulbarich ONE MAN LIVE -A STORY- at SAITAMA SUPER ARENA」が、2月24日にWOWOWライブで放送される。

Nulbarichは、シンガー・ソングライターのJQさんがトータルプロデュースするバンドで、今回は、ツイン・ドラムを含む7人編成で登場。昨年11月に発売されたミニアルバム「2ND GALAXY」に収録された「Rock Me Now」からスタートしたライブでは、「It’s Who We Are」や、代表曲「NEW ERA」などを披露。ラストは「Stop Us Dreaming」で締めた。

「Nulbarich ONE MAN LIVE -A STORY- at SAITAMA SUPER ARENA」は2月24日午後4時からWOWOWライブで放送。番組オフィシャルサイトでは、「NEW ERA」を含むライブダイジェスト映像を公開している。