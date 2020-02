木村拓哉が出演する、2月29日(土)放送のNHK総合「SONGS」の番組内容詳細が明らかになった。

今回の番組では1月上旬から木村に密着し、ライブツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2020 Go with the Flow」の制作の模様、2月8日と9日に行われた東京公演の本番などを取材。木村のアーティストとしての素顔とその思いに迫る。番組で木村は稲葉浩志(B'z)が作詞を手がけた「One and Only」、木村自身の希望でUruが楽曲提供した「サンセットベンチ」、そしてSMAP「夜空ノムコウ」の3曲を披露する。

NHK総合「SONGS『木村拓哉』」

2020年2月29日(土)23:00~23:30

2020年3月6日(金)25:40~26:10(再放送)