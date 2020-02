京都発！『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』テクノポップバンド“εpsilonΦ”新登場

ブシロードとディー・エヌ・エーが共同企画しているスマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』に新バンド”εpsilonΦ(イプシロンファイ)”が登場する。



新登場するのは京都発のテクノポップバンド!

2020年2月15日(土)20:00よりYouTubeLIVEとPeriscopeで配信した『AAside バレンタイン生放送』にて、2020年後半リリース予定となっている新バンド”εpsilonΦ”のメンバービジュアルが公開され、彼らが歌う楽曲『光の悪魔』のミュージックビデオも合わせて公開された。



”εpsilonΦ”は、才能と悪意に満ちた13歳の宇治川紫夕を中心に据えた、テクノポップバンド。

ボーカル担当・宇治川紫夕役の榊原優希をはじめ、ギター&ボーカル担当・二条 遥役の梶原岳人、ベース担当・二条奏役の市川太一、シンセサイザー担当・鞍馬唯臣役の峰岸佳、ドラム担当・烏丸玲司役の立花慎之介がキャストを務める。



また、”εpsilonΦ”が初登場したバレンタインスペシャル生放送は、YouTube『ARGONAVIS ch.』にてアーカイブ配信中となっている。



【アーカイブ配信】





