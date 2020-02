『ONE PIECE』とメルセデス・ベンツがコラボレーション│より幅広い世代に親しみを

メルセデス・ベンツは、2020年3月18日よりスタートする大人気マンガ『ONE PIECE』の企画展「Hello, ONE PIECE」の大阪での開催を記念し、2020年2月21日(金)~4月6日(月)の間、メルセデス・ベンツというブランドを発信する拠点「Mercedes me Osaka(メルセデス ミー 大阪)」にて、期間限定のコラボレーションを実施する。



今回のコラボレーションでは、麦わらの一味の個性溢れる「技」をデザインコンセプトに、「Mercedes me Osaka」店内各所が装飾されるほか、メルセデス・ベンツAクラスを用いたラッピングカーなど、様々なコンテンツが用意されるとのこと。



MBJは2011年に、カフェやレストランを中心としたブランド情報発信拠点「Mercedes me」を開設し、定期的なイベントの開催など通じて新しいユーザーとの接点づくりや、ブランドの訴求・浸透に継続的に取り組んできた。今回の「Hello, ONE PIECE」大阪会場とのコラボレーションもこの一環で、これまで車と触れ合うことのなかった世代も「Mercedes me Osaka」へ来場することをきっかけに、多くの方にメルセデス・ベンツに親しみを感じていただきたいという想いを込めている。





【コラボレーション開催概要】

日程 :2020 年2月21日(金)~ 4月6日(月)

場所 :Mercedes me Osaka(メルセデス ミー 大阪) ギャラリー

(大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 北館1 階)

営業時間 :10:00-20:00 ※2月21日(金)のみ12:30 オープン

定休日 :グランフロント大阪の定休日に準ずる

電話番号 :06-6359-5102

WEB サイト : http://www.mercedesme.jp/news/osaka/002049.html (2月21日12:00~)