「プライム1スタジオ」ギャラリーショップにDCキャラクターが大集合！ 特別展示イベントが2月21日（金）スタート

2020年2月21日(金)より、東京・新宿マルイアネックス7F「プライム1スタジオ」ギャラリーショップにて、「Prime1Studio DC Comics & Movies Special GALLERY」と題した特別展示イベントがスタートする。3月20日(金)には『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY』の公開も控え、2020年もますます盛り上がるDCムービーだが、今回はプライム1スタジオ製のDCコミックス関連の大型スタチューが立ち並ぶ展示テーマとなっている。



店内は撮影自由で、製品との間をさえぎるアクリルケースなどもなく、実物のクオリティやその大きさを存分に楽しむことができる。展示されているスタチューは、店頭で注文することも可能だ(大型のため後日配送)。

さらに、プライム1スタジオのオリジナルDCグッズの新作の販売も。2月21日(金)のスタート時点では発売していない製品もあり、期間中に入荷される予定となっている。



また、2月9日(日)に幕張メッセで開催された「ワンダーフェスティバル2020[冬]」のプライム1スタジオブースで初お目見えした、”ありそうでなかった可愛いデザインに無駄にクオリティーが高いぬいぐるみ風のコレクションフィギュア”の新ブランド「Cutie1(キューティー1)」。その第1弾としてラインナップされている「DC」シリーズのフィギュアも展示される(発売は2020年5月頃を予定)。

▲「ワンダーフェスティバル2020[冬]」での「Cutie1」展示の様子





そして、各SNSで「#prime1studio」を添えて投稿することでもらえるオリジナル缶バッジは「スーパーマンセット」「ハーレイ・クインセット」「バットマンセット」の3セットが用意されている。また、「Cutie1」のオリジナル缶バッジも、「Cutie1」のオフィシャルSNSのいずれかをフォローして「#Cutie1」を添えて投稿するとプレゼントされる。





◆「Prime1Studio DC Comics & Movies Special GALLERY」



<開催場所>

新宿マルイアネックス7F(東京都新宿区新宿3-1-26)

プライム1スタジオ ギャラリーショップ

<開催期間>

2020年2月21日(水)~3月31日(火)



ショップページ https://www.prime1studio.co.jp/gallery-shop-201906



SUICIDE SQUAD and all related characters and elements © & ™ DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)

JUSTICE LEAGUE and all related characters and elements © & ™ DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)

WONDER WOMAN and all related characters and elements © & ™ DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)

AQUAMAN and all rerated characters and elements © & ™ DC Comics. and Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)

SHAZAM! and all rerated characters and elements © & ™ DC Comics. and Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)