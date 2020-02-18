浮かんでは消える、ヒロキの司への疑念…。『pet』第8話先行カット到着！

1月よりTOKYO MXほかにて放送中のTVアニメ『pet』の第8話あらすじ＆場面写真、予告動画が到着した。



鬼才・三宅乱丈の代表作であるSFヒューマンドラマ『ペット リマスター・エディション』を原作としたTVアニメ『pet』。本作では、人の記憶を操作することができる特殊能力者 ”pet（ペット）” たちが孤独と愛憎、そして運命に翻弄されていく物語を描く。



第7話は2月24日（月）よりTOKYO MX、BS11、AT-Xで、3月1日（日）よりHBC北海道放送で放送開始となる。あらすじ＆場面写真はこちら！



＜第8話 「策謀」＞

司に社員登用の話は来ているのではないか。悟の何気ない一言に司への疑念が浮かんでは消えるヒロキ。

その思いを振り払い、悟とともにヒロキは要人を潰すミッションへ向かう──。



脚本：川又り絵／絵コンテ：大城美幸／演出：後藤康徳／総作画監督：日向正樹／作画監督：田寄雅郁・杉谷光一・青野厚司・池田早香／作画監督協力：岡田由起子・福島陽子／エフェクト・アクション作画監督：山田起生



（C）三宅乱丈・KADOKAWA／ツインエンジン