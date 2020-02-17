チリのサイケロック・バンドFöllakzoidを迎え「FUTURE TERROR」開催

東京ではおよそ1年ぶりとなる「FUTURE TERROR」が2020年2月29日（土）、MIDNIGHT EASTにて開催される。
メイン会場のTSUTAYA O-EASTでは、チリはサンティアゴのサイケロック・バンド、Föllakzoidが登場。DJ NOBUに加え、「FUTURE TERROR」とも親交の深いBLACK SMOKERよりDJ YAZIも出演。
東間屋では、カウントダウンの「FUTURE TERROR」でのプレイも話題となったShhhhh、東京を拠点にハウスからエクスペリメンタルまでをプレイするChloé Juliette、「FUTURE TERROR」のレジデントHarukaがプレイする。
＜イベント情報＞
Future Terror
2020年2月29日（土）MIDNIGHT EAST（Azumaya ⇄ TSUTAYA O-EAST）
https://shibuya-o.com/whats-on/midnight-east/
時間：Open 23:00
料金：（オールスタンディング）
Door 3,500円 / Advanced Ticket 2,000円
= TSUTAYA O-EAST =
LIVE：
Föllakzoid
DJ：
DJ Nobu
DJ Yazi
= Azumaya =
DJ：
Shhhhh
Chloé Juliette
Haruka
RA
https://jp.residentadvisor.net/events/1373591
ZAIKO
https://midnighteast.zaiko.io/_item/323010
e+
https://eplus.jp/futureterror/
東京ではおよそ1年ぶりとなる「FUTURE TERROR」が2020年2月29日（土）、MIDNIGHT EASTにて開催される。
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