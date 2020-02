宮本フレデリカ、新田美波、相葉夕美描き下ろし♪ アニメイトで新学期応援フェア開催

アニメイトは、【アイドルマスター シンデレラガールズ 新学期応援フェア in アニメイト】を、全国アニメイト・アニメイト通販にて開催することを決定した。



『アイドルマスター シンデレラガールズ』は、今年15周年を迎えるアイドルプロデュースゲーム『アイドルマスター』シリーズの1つで、自身がプロデューサーとなり190人以上のアイドルをプロデュースしてトップアイドルへ成長させる作品だ。

2015年1月にはTVアニメが放映され、同年9月にはリズムゲーム『アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ』がリリースされるなど、多方面で展開されている。



当フェアでは、3月14日(土)~4月5日(日)の期間中、『アイドルマスター シンデレラガールズ』関連商品を購入、予約内金2000円ごとに1枚、特典「学生証風カード(全9種)」をランダムでプレゼント!



さらに「宮本フレデリカ」「新田美波」「相葉夕美」の描きおろしイラストを使用した「アクリルスタンド」や、「B2ハーフサイズタペストリー」などのグッズが販売される。



今回のフェアにあわせて描きおろされたアイテムを、この機会にゲットだ!



◆フェア概要

アイドルマスター シンデレラガールズ 新学期応援フェア in アニメイト

期間:2020年3月14日~2020年4月5日

場所:全国アニメイト・アニメイト通販

内容:期間中、『アイドルマスター シンデレラガールズ』の関連商品を購入・予約内金2000円毎に、学生証風カード(全9種)を1枚プレゼント!



※ランダム配布となる。特典は選べない。



<キャラクターグッズ情報>

・アクリルスタンド



価格:各1650円(税込)

絵柄(全3種):宮本フレデリカ/新田美波/相葉夕美

サイズ:約20×9cm

仕様:アクリル製/インクジェット印刷

発売日:2020年3月14日

発売元:ムービック



・B2ハーフサイズタペストリー



価格:各2750円(税込)

絵柄(全3種):宮本フレデリカ/新田美波/相葉夕美

サイズ:約72.8×25.7cm

仕様:ポリエステル製/インクジェット印刷

発売日:2020年3月14日

発売元:ムービック



・ふにふにストラップ



価格:各880円(税込)

絵柄(全3種):宮本フレデリカ/新田美波/相葉夕美

サイズ:約10×8cm

仕様:PVC製/オフセット印刷

発売日:2020年3月14日

発売元:ムービック