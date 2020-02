富野由悠季×中村正人 ラジオ対談が劇場版『Ｇレコ II』上映直後オンエア！

TOKYO FMでは、『ENEOS presents DREAMS COME TRUE中村正人のENERGY for ALL』の2月23日(日)放送回のゲストに、ガンダムの生みの親・富野由悠季総監督を迎える。対談では、 2月21日(金)から2週間限定で劇場上映される、劇場版『Gのレコンギスタ II』「ベルリ 撃進」のテーマソングしてDREAMS COME TRUEが描き下ろした新曲「G」にまつわる話や、富野の子ども時代のエピソードも語られる。



本番組は国や年代、ジャンルを超えてDREAMS COME TRUE中村正人が全国のリスナーにおすすめしたいグッドミュージック、毎週ワンテーマを設けて音楽の楽しさとエナジーをリスナーとシェアするミュージックプログラム。



ガンダムファースト世代の番組パーソナリティ中村と、ガンダムの生みの親でもある富野総監督とのラジオ対談では、楽曲にまつわるエピソードから、制作の舞台裏話に至るまで様々なエピソードが飛び出した。



現在取り組んでいる『Gのレコンギスタ』シリーズに込めた思い、そして2月21日(金)から2週間限定で劇場上映される劇場版『Gのレコンギスタ II』「ベルリ 撃進」のテーマソングをDREAMS COME TRUEにオファーしたエピソードも、富野自身の口から語られる。



実際にテーマソング「G」を聴いたとき、「(この曲は)神がかっている」と富野総監督が感じた、その真意とは?

必聴の対談だ。



このほか、対談では富野が大学を卒業後に就職したアニメーション制作プロダクション、虫プロダクションに在籍していた頃の話題にも及び、就職活動のエピソードや、鉄腕アトムのアニメーション制作に携わっていたころの思い出話、そしてリスナーからの質問では、子供時代の富野由悠季についても語られる。豪華な対談に乞うご期待!



また、 DREAMS COME TRUE新曲「G」の特設サイトも2月17日(月)18時にオープン。こちらも注目だ。



◆番組概要

『ENEOS presents DREAMS COME TRUE中村正人のENERGY for ALL』

放送局:TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局/山梨放送/和歌山放送

放送時間:毎週日曜日 13:00-13:55

※FMぐんま22:00-22:55/山梨放送18:00-18:55/和歌山放送20:00-20:55

パーソナリティ:中村正人(DREAMS COME TRUE)、GOW

提供:ENEOS

番組HP http://www.tfm.co.jp/energy/



DREAMS COME TRUEオフィシャルサイト https://dreamscometrue.com