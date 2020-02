5月16日と17日にMETROCK大阪特設会場(堺市・海とのふれあい広場)、23日と24日に東京・若洲公園で開催される野外フェス「METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2020」の出演アーティスト第5弾が発表された。

今回発表されたのは[Alexandros]、KEYTALK、the telephones、tricot、Perfume、FOMAREの6組。tricotとFOMAREは大阪会場のみ、Perfumeは東京会場のみの出演となる。チケットぴあおよびuP!!!ではチケットの先行予約を受付中。

OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2020

2020年5月16日(土)大阪府 METROCK大阪特設会場(堺市・海とのふれあい広場)

<出演者>

雨のパレード / INABA / SALAS / 感覚ピエロ / KEYTALK / キュウソネコカミ / SHISHAMO / SKY-HI / Novelbright / BiSH / FOMARE / ヤバイTシャツ屋さん / 夜の本気ダンス / and more



2020年5月17日(日)大阪府 METROCK大阪特設会場(堺市・海とのふれあい広場)

<出演者>

[Alexandros] / 打首獄門同好会 / go!go!vanillas / the telephones / 東京スカパラダイスオーケストラ / tricot / Hump Back / フレデリック / マカロニえんぴつ / レキシ / WANIMA / and more

TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2020

2020年5月23日(土)東京都 若洲公園

<出演者>

感覚ピエロ / キュウソネコカミ / go!go!vanillas / KOTORI / the telephones / 東京スカパラダイスオーケストラ / Perfume / ハンブレッダーズ / フレデリック / 夜の本気ダンス / レキシ / WANIMA / and more



2020年5月24日(日)東京都 若洲公園

<出演者>

雨のパレード / [Alexandros] / INABA / SALAS / 打首獄門同好会 / KEYTALK / SHE'S / SIRUP / SKY-HI / ズーカラデル / ネクライトーキー / BiSH / ヤバイTシャツ屋さん / and more