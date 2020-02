声を荒らげる影山に日向は？　『ハイキュー‼︎』第7話先行カット公開！

1月より放送中のTVアニメ『ハイキュー!! TO THE TOP』の、第7話先行カット&あらすじが到着した。



『ハイキュー!!』は、『週刊少年ジャンプ』にて連載、シリーズ累計発行部数3500万部を突破した古舘春一によるコミックス。

高校バレーボールを題材にした本作は、2014年の第1期『ハイキュー!!』からスタートし、第2期『ハイキュー!! セカンドシーズン』第3期『ハイキュー!! 烏野高校 VS 白鳥沢学園高校』とアニメが展開され、2020年1月10日より待望の第4期『ハイキュー!! TO THE TOP』が放送中だ。



このたび、2月21日(金)より順次放送の第7話の先行カット&あらすじが到着。伊達工との練習試合に挑む烏野は苦戦を強いられて…。



<第7話 「返還」>

伊達工業高校との練習試合。県内トップレベルのブロックを誇る伊達工に苦戦する烏野。

そんな中なかなか攻撃が決まらないスパイカーに影山は声を荒げる。

それを見た日向は影山に対し…。



(C)古舘春一/集英社・『ハイキュー!!』製作委員会・MBS