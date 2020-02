『鬼滅の刃』が3冠！ 「dアニメストアアワード2019」受賞作6部門発表！

国内最大級アニメ見放題サービス『dアニメストア』では、2019年12月27日~2020年1月14日の期間に、【2019年に1番○○だったアニメ】のアンケートを実施。このたび、総投票数 1万1000人以上となった「みんなが選ぶdアニメストアアワード2019」の受賞作品が発表された。



各部門は、【オススメしたいアニメ】【展開が気になったアニメ】【世界観が良かったアニメ】【ストーリーが良かったアニメ】【アツかったアニメ】【キュンキュンしたアニメ】の6部門。あなたの”推し作品”はあるだろうか? 早速結果を見ていこう!



【オススメしたいアニメ】

1位:鬼滅の刃

2位:Dr.STONE

3位:盾の勇者の成り上がり

4位:かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~

5位:まちカドまぞく

6位:彼方のアストラ

7位:ありふれた職業で世界最強

8位:ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld

9位:女子高生の無駄づかい

10位:五等分の花嫁



”オススメしたいアニメ部門”の第1位は『鬼滅の刃』!! 魅力的なキャラクターとストーリー、美しい作画に印象的な音楽。原作に沿って丁寧に作りこまれた作品は、原作ファンはもちろんアニメファンの心もガッチリ掴み、男性女性ともに10代~70代以上まで幅広い年代からの投票があった。



【展開が気になったアニメ】

1位:盾の勇者の成り上がり

2位:彼方のアストラ

3位:鬼滅の刃

4位:Dr.STONE

5位:ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld

6位:ありふれた職業で世界最強

7位:約束のネバーランド

8位:俺を好きなのはお前だけかよ

9位:炎炎ノ消防隊

10位:五等分の花嫁



”展開が気になったアニメ部門”の第1位は『盾の勇者の成り上がり』!! 裏切りによりすべてを失い、他人を信じられなくなった主人公。奴隷の少女との出会いは主人公の心を救うのか? 本来は味方であるはずの人々からの悪意と妨害を受けながらも、どん底から這い上がる盾の勇者の活躍に目が離せない!



【世界観が良かったアニメ】

1位:Dr.STONE

2位:鬼滅の刃

3位:盾の勇者の成り上がり

4位:ありふれた職業で世界最強

5位:ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld

6位:本好きの下剋上 司書になるためには手段を選んでいられません

7位:異世界かるてっと

8位:まちカドまぞく

9位:炎炎ノ消防隊

10位:彼方のアストラ



”世界観が良かったアニメ部門”の第1位は『Dr.STONE』!! 全人類が石化して数千年、文明が滅んだ石の世界を舞台に主人公は科学の力で文明を取り戻すことを決意する! 知識を駆使して困難を乗り越え、一歩一歩時代を進んでいく達成感や、増えていく仲間たち、科学の面白さと先の読めない”唆る”展開に注目だ!



【ストーリーが良かったアニメ】

1位:鬼滅の刃

2位:Dr.STONE

3位:盾の勇者の成り上がり

4位:彼方のアストラ

5位:ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld

6位:慎重勇者~この勇者が俺TUEEEくせに慎重すぎる~

7位:かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~

8位:本好きの下剋上 司書になるためには手段を選んでいられません

9位:ありふれた職業で世界最強

10位:まちカドまぞく



”オススメしたいアニメ部門”に続き、”ストーリーが良かったアニメ部門”第1位も『鬼滅の刃』!! 妹を人間に戻すため”鬼狩り”となった主人公が、鬼との死闘を繰り広げながらも優しさを失わず成長していく。兄妹の絆を主軸に個性的なキャラクターが多数登場する本作。シリアスからコミカルまで絶妙なバランスのストーリーに惹き込まれる!



【アツかったアニメ】

1位:鬼滅の刃

2位:炎炎ノ消防隊

3位:盾の勇者の成り上がり

4位:Dr.STONE

5位:ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld

6位:僕のヒーローアカデミア(第4期)

7位:ありふれた職業で世界最強

8位:戦姫絶唱シンフォギアXV

9位:ダンベル何キロ持てる?

10位: 『ワンパンマン』第2期



”アツかったアニメ部門”の第1位は『鬼滅の刃』!! なんと”オススメしたいアニメ部門””ストーリーが良かったアニメ部門”との3冠を達成! 躍動感溢れるバトルシーンや挫けそうになる自分を鼓舞しながら戦う主人公、兄を守ろうとする妹との共闘シーン、クライマックスに向けて盛り上がる音楽などアツい展開が盛りだくさん!



【キュンキュンしたアニメ】

1位:かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~

2位:五等分の花嫁

3位:私に天使が舞い降りた!

4位:俺を好きなのはお前だけかよ

5位:まちカドまぞく

6位:ぼくたちは勉強ができない!

7位:フルーツバスケット 1st season

8位:鬼滅の刃

9位:可愛ければ変態でも好きになってくれますか?

10位:荒ぶる季節の乙女どもよ。



”キュンキュンしたアニメ部門”の第1位は『かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~』!! テンポのよいストーリーの中に笑いあり、涙あり、キュンキュンあり! 惹かれあいながらもプライドが高く素直になれない二人。どちらが先に告白させられてしまうのか、じれったい駆け引きを見守りたい人続出!







(C)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable

(C)2019 アネコユサギ/KADOKAWA/盾の勇者の製作委員会

(C)米スタジオ・Boichi/集英社・Dr.STONE製作委員会

(C)赤坂アカ/集英社・かぐや様は告らせたい製作委員会