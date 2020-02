ポチャッコ誕生日＆イースターをサンリオピューロランドでお祝いしよう♪

サンリオエンターテイメントが運営するサンリオピューロランドでは、ポチャッコのバースデーを盛り上げるべく、バースデーライブの実施やオリジナルグッズの販売を行うほか、アメリカンオールディーズのテイストを取り入れたレトロでキュートなイースターイベント「Puro Easter」を2020年3月13日(金)~6月2日(火)に開催する。



「ポチャッコ」は、1989年にデザイン制作と商品発売を開始したサンリオオリジナルキャラクター。好奇心旺盛で、おっちょこちょい&ちょっぴりおせっかい。寄り道が大好きなイヌの男のコだ。

ポチャッコはサンリオピューロランド最大のエンターテイメントショーであるパレード「Miracle Gift Parade」(2015年12月~)に出演中。2017年にはサンリオピューロランド公式Youtubeチャンネルで公開した32着のコスチュームを着まわす「ポチャッココレクション」の動画がファンの間で話題になった。さらに、2020年に1月にはサンリオ初となるキャラクターユニット「はぴだんぶい」を「タキシードサム」「けろけろけろっぴ」「バッドばつ丸」「ハンギョドン」「あひるのペックル」らと結成するなど、今勢いのあるキャラクターだ。



昨年2019年に30周年を迎え、2020年はポチャッコの4年に1度のお誕生日がやってくるうるう年。

実はピューロランドでは、ここ数年でポチャッコの人気が急上昇中。特に毎年行われるバースデーイベントの応募者は着実に増加しており、2018年2月に実施したバースデーイベントは5日間開催した各日50名、合計250名のチケットは即完売するほど! ピューロランドのキャラクターバースデーイベントの中でも第2位の倍率となるほどの盛況ぶりを見せた。

また、ポチャッコのバースデーイベントは初めて参加する方が平均で7割以上を占めており、新しいファンも多いところが特徴だ。



ポチャッコのバースデーを記念して、ピューロランドでは「ポチャッコのバースデーライブ」を開催(要予約・有料)。実施は2月22日(土)、23(日)、そしてお誕生日当日(うるうどし)の2月29日(土)の 3日間。各日320名、3日間合計960名のチケットは大好評につき即日完売している。



当日はあひるのペックルとおさるのもんきちが特別ゲストとしてお祝いにかけつける! また、バースデーパーティでは、ポチャッコが様々な「本気の」ジェスチャーを披露するゲームを実施予定。ポチャッコが一生懸命ジェスチャーをやっている姿は必見! 表情豊かなポチャッコを楽しむことができる。



バースデーを記念して、淡いピンクとブルーが印象的な新コスチュームが登場! ジャケットのバックスタイルの裾が割れている可愛らしい燕尾服スタイル。淡いカラーのコスチュームに映える赤い蝶ネクタイと、コスチュームのカラーリングに合わせたハットがポイント。

2月22日(土)・23日(日)・29日(土)の3日間で開催をする「ポチャッコのバースデーライブ」は、この新コスチュームで登場するとのことだ。



また、ポチャッコバースデーを記念した新グッズが続々登場。新コスチュームの燕尾服を着ておめかしをしたポチャッコのバースデーマスコットを500体限定で販売するほか、デビュー当時のレトロな雰囲気漂う新グッズも。



さらに2月25日(火)~2月29日(土)までの5日間毎日、キャラクターとハグができる「~みんなのハグがプレゼント~キャラクターハグタイム」に出演が決定! いちごモチーフのコスチュームを着たポチャッコが登場する。



そしてこの春ピューロランドで行われるイースターイベント「Puro Easter」では、期間中ピューロランドのNo.1イースターバニーの座をレースで競う新作ショー「Easter Bunny Race!」を休日限定で上演。

スプーンの上にたまごを乗せて知恵の木の周りを走るハラハラドキドキのエッグレースや、袋に入ってゴールを目指すバニーホップレースが繰り広げられ、キャラクターの普段は見られないかわいい一面が楽しめる。どのうさぎキャラクターが登場するかは当日のお楽しみ!



また、昨年大好評だったアメリカンオールディーズの昔懐かしい音楽やファッションを取り入れた参加型ショー「EggnRoll Easter!」も上演。「EggnRoll Easter!」では登場するキャラクターたち全員に、うさぎの耳などイースターらしいモチーフが付いているのも見どころだ。



そしてショーの盛り上げグッズ「イースターレガリアマント」も新登場! 好評販売中の「ミラクル♡ライト」(1500円)に取り付けると、「EggnRoll Easter!」に登場する「イースターレガリア」に大変身。イースターレガリアマントでさらにかわいくなったミラクル♡ライトを振って、一緒に盛り上がろう!



そのほか、イースターをテーマにしたピューロランド限定オリジナルグッズも登場。「EggnRoll Easter!」に登場するオールディーズファッションのコスチュームを着たキャラクターのマスコット(全6種)や、キャラクターたちがイースターを楽しんでいるシーンを切り取ったキュートな缶バッジなど、全キャラクターを揃えたくなるアイテムとなっている。



さらにピューロランドのイースターをより楽しむことができるよう、レトロ&ポップなイースターフォトスポットが登場するほか、ビュッフェスタイルが人気の「館のレストラン」でもイ-スター限定メニューが登場、さらにドット柄(水玉柄)の服でコーディネートして来場するとお得に入場できる「イースターコーデ割引き」も実施!



「アメリカンオールディーズ」の世界観をたっぷり味わえるレトロでキュートなピューロランドのイースターイベントを楽しもう!



(C)2020 SANRIO CO., LTD. (C)1976, 1989, 1996, 1999, 2001, 2004, 2010, 2012, 2020 SANRIO CO., LTD.