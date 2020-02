郵便局専用カプセルトイ「ガチャポス」にて『萬福猫〈其の弐〉』発売！

エンターテインメント商品の企画・開発を行うスペースファクトリーは、ENGAWAとともに、 2020年2月15日(土)より郵便局専用カプセルトイ「ガチャポス」オリジナル商品として、『萬福猫<其の弐>』を発売開始した。



ガチャポスは、真っ赤なカラーが特徴的な郵便局専用のカプセルトイ販売機です。ソフビフィギュアを中心としたオリジナル商品を販売し。2019年10月より、既存の東京以外に大阪、名古屋、福岡でも展開を開始している。第1弾商品『VAG MORRIS』、第2弾商品『VAG バイロン』、第3弾商品『VAG ネゴラ』、第4弾商品『萬福猫<其の壱>』に続いて『萬福猫<其の弐>』が発売となった。



『萬福猫<其の弐>』では、「開運招福! 千客万来という令和に福を呼ぶ招き猫」=「萬福猫」というテーマのもと、国内外で活躍するこなつ/ザリガニワークス/ひかりバンビ/真夜中のサーカス 夜虎/MAMESがデザインした全5種の「招き猫」をモチーフにしたソフビフィギュアがラインナップ。2月15日(土)より東京中央郵便局(KITTE)での先行販売ののち、東京・大阪・名古屋・福岡のガチャポス設置郵便局で数量限定販売される。





(C) CBL (C) KONATSU (C) zariganiworks (C) HikariBambi (C) 夜虎 (C) MAMES

発売元:ENGAWA株式会社・株式会社スペースファクトリー