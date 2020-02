指原莉乃プロデュース「≠ME」オフィシャルファンクラブがオープン

指原莉乃がプロデュースするグループ≠ME(ノットイコールミー)のオフィシャルファンクラブ「≠ME Official Fan Club」が本日17日(月)にオープンした。



≠ME(ノットイコールミー)は、ソロアーティスト・タレント・プロデューサーとして多方面で活躍中の指原莉乃が、自身の理想のアイドルをプロデュースするために代々木アニメーション学院とタッグを組み結成された「=LOVE(イコールラブ)」の姉妹グループ。



「≠ME Official Fan Club」では、最速チケット先行をはじめ、メンバーブログや動画、Q&Aなど、ここだけのサービス・コンテンツを見ることができる。また、2月29日(土)に代アニLIVEステーションにて開催される「≠ME 定期公演」のチケット先行が、同日2月17日(月)18時よりスタートする。



▼≠ME Official Fan Club

https://sp.not-equal-me.jp/(スマートフォンのみ)