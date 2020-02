アニソンの充実ぶりで知られるタワーレコード新宿店のアニメ担当バイヤー樋口翔さんが、アニソンの売れ筋や販売現場の生の声を伝える「新宿アニソンスコープ」。同店の2月3~9日の1位は、声優の水瀬いのりさんの8枚目のシングル「ココロソマリ」でした。

◇先週の結果

水瀬さんは、アニメ「ご注文はうさぎですか??」のチノ役、「Re:ゼロから始める異世界生活(リゼロ)」のレム役、「五等分の花嫁」の中野五月役など、人気作のメインキャラクターを多く担当する人気声優。首位を獲得した「ココロソマリ」の表題曲は、水瀬さんがソマリ役で出演するテレビアニメ「ソマリと森の神様」のエンディングテーマです。水瀬さんが作詞を手掛けたバラードで、その歌唱力や表現力が発揮された楽曲に仕上がっています。

続く2位には、歌手のナナヲアカリさんの両A面シングル「チューリングラブ feat.Sou/ピヨ」がランクインしました。「チューリングラブ feat.Sou」は、テレビアニメ「理系が恋に落ちたので証明してみた。」のエンディングテーマで、ナナヲアカリさんの代表曲を多く手掛けるボカロPのナユタン星人さんが作詞、作曲を担当。ネットシーンで人気の歌い手・Souさんがゲストボーカルとして参加していることも話題となっています。3位には、声優の東山奈央さんが歌うテレビアニメ「恋する小惑星」のオープニングテーマ「歩いていこう!」が登場しました。

ほかにも、声優で歌手の茅原実里さんのベストアルバム「SANCTUARY II~Minori Chihara Best Album~」が4位、スマートフォン向けゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」(デレステ)のCDシリーズ第5弾「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER for the NEXT! 05 ギュっとMilky Way」が5位にランクインしました。

◇今週の動向

声優の伊藤美来さんが歌うテレビアニメ「プランダラ」のオープニングテーマ「Plunderer」、声優育成スマホゲーム「CUE!」に登場するユニット「AiRBLUE Wind」のシングル「Good meal, Good life」、ユニット「AiRBLUE Moon」のシングル「MiRAGE! MiRAGE!!」、スマートフォン用ゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」(シャニマス)のシングル「THE IDOLM@STER SHINY COLORS SWEET STEP」に注目しています。

◇タワーレコード新宿店アニソンコーナーランキング(左からタイトル、アーティスト)

1位 「ココロソマリ」 水瀬いのり シングル

2位 「チューリングラブ feat.Sou/ピヨ」 ナナヲアカリ シングル

3位 「歩いていこう!」 東山奈央 シングル

4位 「SANCTUARY II~Minori Chihara Best Album~」 茅原実里 アルバム

5位 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER for the NEXT! 05 ギュっとMilky Way」 佐久間まゆ(CV:牧野由依)/喜多日菜子(CV:深川芹亜) シングル

6位 「MAD TRIGGER CREW -Before The 2nd D.R.B-」 MAD TRIGGER CREW アルバム

7位 「Dig Delight!」 Various Artists シングル

8位 「THE IDOLM@STER SideM WORLD TRE@SURE 12」 桜庭薫(CV:内田雄馬)/黒野玄武(CV:深町寿成)/九十九一希(CV:徳武竜也) シングル

9位 「約束」 Roselia シングル

10位 「イニシャル/夢を撃ち抜く瞬間に!」 Poppin’Party シングル

◇プロフィル

樋口翔 タワーレコード新宿店7階(邦楽・販売促進)アニメ担当バイヤー。2014年に町田店から異動。アニメにハマったきっかけは「新世紀エヴァンゲリオン」「BLUE SEED」「VS騎士ラムネ&40炎」など1990年代の作品で、アニソンの中でもキャラソン、特にアイドルアニメ関連の楽曲を愛聴。マイアンセムは「アイドルマスターミリオンライブ!」から「Up!10sion Pleeeeeeeeease!」。お気に入りのアニメ、ゲーム作品は「プリティーリズム」「アイドルマスター」「フォトカノ」「サクラ大戦」など。