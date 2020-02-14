Kis-My-Ft2が3月25日にリリースするニューアルバム「To-y2」の収録内容が公開された。
アルバムにはコーワ「三次元マスク」CMソングの「りあらぶ」やアパマンショップCMソング「Smilest」、東京インテリアCMソング「My Place」、藤ヶ谷太輔主演ドラマ「やめるときも、すこやかなるときも」主題歌の「memento」を含む全16曲を収録。通常盤にはユニット曲を収録したDISC 2が付属し、玉森裕太＆二階堂高嗣「# NO!NO!」、北山宏光＆藤ヶ谷「バクテリア」、横尾渉＆千賀健永「王国の蝶」、宮田俊哉＆玉森裕太「運命」の4曲が収められる。
初回限定盤に付属するDVDにはリード曲「To Yours」のミュージックビデオのほか、アルバムのジャケットやMV撮影の裏側に迫ったメイキング映像、そして11月に台湾で行われたイベント「ASIA FASHION AWARD 2019 in TAIPEI」のオフショットムービーが収録される。また「To-y2」のモチーフとなる“楽園”をイメージしたジャケットも公開された。
Kis-My-Ft2「To-y2」収録内容
DISC 1
01. "9th"Overture
02. To Yours
03. りあらぶ
04. HANDS UP
05. Cannonball
06. Letting Go
07. Positive Man
08. MAHARAJA
09. Be alright
10. My Place
11. Edge of Days
12. Make you mine
13. Sometime...
14. memento
15. COUNT 7EVEN
16. Smilest
DISC 2（通常盤のみ）
・# NO!NO!（玉森裕太＆二階堂高嗣）
・バクテリア（北山宏光＆藤ヶ谷太輔）
・王国の蝶（横尾渉＆千賀健永）
・運命（宮田俊哉＆玉森裕太）
初回限定盤A DVD
・「To Yours」MUSIC VIDEO
・「To-y2」メイキングムービー
・「ASIA FASHION AWARD 2019 in TAIPEI」オフショットムービー
初回限定盤B DVD
・KIS-MY-TV