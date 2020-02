Kis-My-Ft2が3月25日にリリースするニューアルバム「To-y2」の収録内容が公開された。

アルバムにはコーワ「三次元マスク」CMソングの「りあらぶ」やアパマンショップCMソング「Smilest」、東京インテリアCMソング「My Place」、藤ヶ谷太輔主演ドラマ「やめるときも、すこやかなるときも」主題歌の「memento」を含む全16曲を収録。通常盤にはユニット曲を収録したDISC 2が付属し、玉森裕太&二階堂高嗣「# NO!NO!」、北山宏光&藤ヶ谷「バクテリア」、横尾渉&千賀健永「王国の蝶」、宮田俊哉&玉森裕太「運命」の4曲が収められる。

初回限定盤に付属するDVDにはリード曲「To Yours」のミュージックビデオのほか、アルバムのジャケットやMV撮影の裏側に迫ったメイキング映像、そして11月に台湾で行われたイベント「ASIA FASHION AWARD 2019 in TAIPEI」のオフショットムービーが収録される。また「To-y2」のモチーフとなる“楽園”をイメージしたジャケットも公開された。

Kis-My-Ft2「To-y2」収録内容

DISC 1

01. "9th"Overture

02. To Yours

03. りあらぶ

04. HANDS UP

05. Cannonball

06. Letting Go

07. Positive Man

08. MAHARAJA

09. Be alright

10. My Place

11. Edge of Days

12. Make you mine

13. Sometime...

14. memento

15. COUNT 7EVEN

16. Smilest

DISC 2(通常盤のみ)

・# NO!NO!(玉森裕太&二階堂高嗣)

・バクテリア(北山宏光&藤ヶ谷太輔)

・王国の蝶(横尾渉&千賀健永)

・運命(宮田俊哉&玉森裕太)

初回限定盤A DVD

・「To Yours」MUSIC VIDEO

・「To-y2」メイキングムービー

・「ASIA FASHION AWARD 2019 in TAIPEI」オフショットムービー

初回限定盤B DVD

・KIS-MY-TV