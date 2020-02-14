BAND-MAID、2021年2月に日本武道館でのワンマンお給仕決定

BAND-MAIDが、2021年2月11日の建国記念の日に日本武道館ワンマンお給仕（BAND-MAIDによるライブの呼称）を開催、またツアーファイナル公演の映像を今年4月29日にリリースすることが決定した。
国外でも世界的音楽プロデューサーとのコラボ、フェスへの参戦と活躍を見せているBAND-MAID。国内でもついにZEPP TOURと日本武道館ワンマンお給仕の開催となり活動の規模を広げている。詳細は後日発表とのこと。
＜ライブ情報＞
BAND-MAID
「日本武道館ワンマンお給仕」
2021年2月11日（木祝）日本武道館
詳細後日発表
「BAND-MAID ZEPP TOUR」
＝ツアー日程＝
2020年7月16日（木）ZEPP NAGOYA
2020年7月23日（木祝)ZEPP OSAKA BAYSIDE
2020年7月24日（金祝）ZEPP FUKUOKA
2020年8月9日（日） ZEPP SAPPORO
2020年8月16日（日）ZEPP HANEDA
お盟主様（ファンクラブ会員）チケット最速抽選先行
2月14日（金）22時～発売
＜リリース情報＞
BAND-MAID
Blu-ray/DVD『BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 【進化】at LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）』
発売日：2020年4月29日（水）
Blu-ray：5980円（税込）
DVD：4980円（税込）
収録内容： ※Blu-ray＆DVD共通
2020年2月14日BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 【進化】at LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）
全20曲程度収録予定
ボーナス映像：
＊ BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 【進化】at LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）メイキング映像
＊ BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 【進化】at LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）BAND-MAIDメンバーによる副音声収録
BAND-MAIDが、2021年2月11日の建国記念の日に日本武道館ワンマンお給仕（BAND-MAIDによるライブの呼称）を開催、またツアーファイナル公演の映像を今年4月29日にリリースすることが決定した。
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