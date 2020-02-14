Night Tempoの昭和グルーヴ公式リエディット集配信開始、第4弾は「BaBe」

韓国の「ネオ昭和」プロデューサー／DJのNight Tempoが、昭和の名曲の公式リエディット企画の第4弾『BaBe - Night Tempo presents ザ・昭和グルーヴ』を本日2月14日配信リリースした。
1980年代後半に一世を風靡した女性デュオ、BaBe。今回の公式リエディット企画第4弾は、Babeのデビュー曲「Give Me Up」とドラマ主題歌にもなった「I Dont Know」。この2大ヒットを昭和グルーヴへとアップデートした。また、本作リリースに合わせて「Give Me Up （Night Tempo Showa Groove Mix）」のMVも公開された。
＜作品情報＞
Night Tempo
『BaBe – Night Tempo presents ザ・昭和グルーヴ』
配信日：2020年2月14日（金）
https://lnk.to/babe-night
＝収録曲＝
1. Give Me Up （Night Tempo Showa Groove Mix）
2. I Dont Know （Night Tempo Showa Groove Mix）
Night Tempo オフィシャルサイト：https://nighttempo.com
韓国の「ネオ昭和」プロデューサー／DJのNight Tempoが、昭和の名曲の公式リエディット企画の第4弾『BaBe - Night Tempo presents ザ・昭和グルーヴ』を本日2月14日配信リリースした。
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