Night Tempoの昭和グルーヴ公式リエディット集配信開始、第4弾は「BaBe」

韓国の「ネオ昭和」プロデューサー/DJのNight Tempoが、昭和の名曲の公式リエディット企画の第4弾『BaBe - Night Tempo presents ザ・昭和グルーヴ』を本日2月14日配信リリースした。



1980年代後半に一世を風靡した女性デュオ、BaBe。今回の公式リエディット企画第4弾は、Babeのデビュー曲「Give Me Up」とドラマ主題歌にもなった「I Dont Know」。この2大ヒットを昭和グルーヴへとアップデートした。また、本作リリースに合わせて「Give Me Up (Night Tempo Showa Groove Mix)」のMVも公開された。









<作品情報>



Night Tempo

『BaBe – Night Tempo presents ザ・昭和グルーヴ』



配信日:2020年2月14日(金)

https://lnk.to/babe-night



=収録曲=

1. Give Me Up (Night Tempo Showa Groove Mix)

2. I Dont Know (Night Tempo Showa Groove Mix)



Night Tempo オフィシャルサイト:https://nighttempo.com