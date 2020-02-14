5月2～5日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで行われるロックフェスティバル「VIVA LA ROCK 2020」の出演アーティスト第4弾が発表された。
新たにラインナップに加わったのは秋山黄色、キュウソネコカミ、女王蜂、SUPER BEAVER、XIIX、Hakubi、FAITH、flumpool、BLUE ENCOUNT、Rude-αの10組。フェスのオフィシャルサイトでは、チケット全券種の先行販売を2月20日18:00まで受け付けている。
またフェス終演後に会場で朝まで過ごせるオールナイトイベント「All Night Viva!」の開催や、入場無料の屋外テーマパーク「VIVA LA GARDEN 2020」がけやきひろばで行われることもアナウンスされた。
VIVA LA ROCK 2020
2020年5月2日（土）埼玉県 さいたまスーパーアリーナ
＜出演者＞
赤い公園 / KEYTALK / キュウソネコカミ / Saucy Dog / SHISHAMO / SUPER BEAVER / そこに鳴る / the telephones / ニガミ17才 / Hakubi / ハンブレッダーズ / BIGMAMA / FOMARE / flumpool / popoq / UNISON SQUARE GARDEN / 緑黄色社会 / and more
2020年5月3日（日・祝）埼玉県 さいたまスーパーアリーナ
＜出演者＞
Awesome City Club / 岡崎体育 / 奥田民生 / ORIGINAL LOVE / Creepy Nuts / TENDRE / Tempalay / 東京スカパラダイスオーケストラ / ドミコ / never young beach / Vaundy / パソコン音楽クラブ / VIVA LA J-ROCK ANTHEMS［亀田誠治（B） / 加藤隆志（G / 東京スカパラダイスオーケストラ） / 津野米咲（G / 赤い公園） / ピエール中野（Dr / 凛として時雨）］ / 藤井風 / FLOWER FLOWER / フレデリック / Rude-α / レキシ / and more
2020年5月4日（月・祝）埼玉県 さいたまスーパーアリーナ
＜出演者＞
秋山黄色 / 打首獄門同好会 / Age Factory / 大森靖子 / ORANGE RANGE / 9mm Parabellum Bullet / クリープハイプ / GEZAN / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / セックスマシーン!! / DJダイノジ / teto / XIIX / 東京初期衝動 / バックドロップシンデレラ / BLUE ENCOUNT / マカロニえんぴつ / 宮本浩次 / ヤバイTシャツ屋さん / ユレニワ / and more
2020年5月5日（火・祝）埼玉県 さいたまスーパーアリーナ
＜出演者＞
WOMCADOLE / KUZIRA / kobore / Survive Said The Prophet / SiM / 女王蜂 / DJやついいちろう / Dizzy Sunfist / TETORA / 10-FEET / Dragon Ash / ハルカミライ / the band apart / FAITH / HEY-SMITH / MONOEYES / LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS / ROTTENGRAFFTY / and more
All Night Viva!
2020年5月2日（土）埼玉県 さいたまスーパーアリーナ
2020年5月3日（日・祝）埼玉県 さいたまスーパーアリーナ
2020年5月4日（月・祝）埼玉県 さいたまスーパーアリーナ
※各日22:00スタート
VIVA LA GARDEN 2020
2020年5月1日（金）埼玉県 けやきひろば
2020年5月2日（土）埼玉県 けやきひろば
2020年5月3日（日・祝）埼玉県 けやきひろば
2020年5月4日（月・祝）埼玉県 けやきひろば
2020年5月5日（火・祝）埼玉県 けやきひろば
2020年5月6日（水・休）埼玉県 けやきひろば