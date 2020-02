5月2~5日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで行われるロックフェスティバル「VIVA LA ROCK 2020」の出演アーティスト第4弾が発表された。

新たにラインナップに加わったのは秋山黄色、キュウソネコカミ、女王蜂、SUPER BEAVER、XIIX、Hakubi、FAITH、flumpool、BLUE ENCOUNT、Rude-αの10組。フェスのオフィシャルサイトでは、チケット全券種の先行販売を2月20日18:00まで受け付けている。

またフェス終演後に会場で朝まで過ごせるオールナイトイベント「All Night Viva!」の開催や、入場無料の屋外テーマパーク「VIVA LA GARDEN 2020」がけやきひろばで行われることもアナウンスされた。

VIVA LA ROCK 2020

2020年5月2日(土)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

<出演者>

赤い公園 / KEYTALK / キュウソネコカミ / Saucy Dog / SHISHAMO / SUPER BEAVER / そこに鳴る / the telephones / ニガミ17才 / Hakubi / ハンブレッダーズ / BIGMAMA / FOMARE / flumpool / popoq / UNISON SQUARE GARDEN / 緑黄色社会 / and more



2020年5月3日(日・祝)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

<出演者>

Awesome City Club / 岡崎体育 / 奥田民生 / ORIGINAL LOVE / Creepy Nuts / TENDRE / Tempalay / 東京スカパラダイスオーケストラ / ドミコ / never young beach / Vaundy / パソコン音楽クラブ / VIVA LA J-ROCK ANTHEMS[亀田誠治(B) / 加藤隆志(G / 東京スカパラダイスオーケストラ) / 津野米咲(G / 赤い公園) / ピエール中野(Dr / 凛として時雨)] / 藤井風 / FLOWER FLOWER / フレデリック / Rude-α / レキシ / and more



2020年5月4日(月・祝)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

<出演者>

秋山黄色 / 打首獄門同好会 / Age Factory / 大森靖子 / ORANGE RANGE / 9mm Parabellum Bullet / クリープハイプ / GEZAN / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / セックスマシーン!! / DJダイノジ / teto / XIIX / 東京初期衝動 / バックドロップシンデレラ / BLUE ENCOUNT / マカロニえんぴつ / 宮本浩次 / ヤバイTシャツ屋さん / ユレニワ / and more



2020年5月5日(火・祝)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

<出演者>

WOMCADOLE / KUZIRA / kobore / Survive Said The Prophet / SiM / 女王蜂 / DJやついいちろう / Dizzy Sunfist / TETORA / 10-FEET / Dragon Ash / ハルカミライ / the band apart / FAITH / HEY-SMITH / MONOEYES / LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS / ROTTENGRAFFTY / and more

All Night Viva!

2020年5月2日(土)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

2020年5月3日(日・祝)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

2020年5月4日(月・祝)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

※各日22:00スタート

VIVA LA GARDEN 2020

2020年5月1日(金)埼玉県 けやきひろば

2020年5月2日(土)埼玉県 けやきひろば

2020年5月3日(日・祝)埼玉県 けやきひろば

2020年5月4日(月・祝)埼玉県 けやきひろば

2020年5月5日(火・祝)埼玉県 けやきひろば

2020年5月6日(水・休)埼玉県 けやきひろば