3月24～26日に東京・TOKYO DOME CITY HALLにて、ライブイベント「ZIP! 春フェス2020」が開催される。
「ZIP! 春フェス2020」は日本テレビ系情報番組「ZIP!」発の企画。出演アーティスト第1弾として、番組とも縁の深いTHE RAMPAGE from EXILE TRIBE、Stray Kids、M!LK、日向坂46、BREAKERZ、Novelbright、乃木坂46の7組がラインナップされた。
イベントサイトでは2月17日23:59までチケットの先行予約を受付中。
ZIP! 春フェス2020
2020年3月24日（火）東京都 TOKYO DOME CITY HALL
＜出演者＞
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE / Stray Kids / M!LK / and more
2020年3月25日（水）東京都 TOKYO DOME CITY HALL
＜出演者＞
日向坂46 / BREAKERZ / and more
2020年3月26日（木）東京都 TOKYO DOME CITY HALL
＜出演者＞
Novelbright / 乃木坂46 / and more