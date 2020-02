3月24~26日に東京・TOKYO DOME CITY HALLにて、ライブイベント「ZIP! 春フェス2020」が開催される。

「ZIP! 春フェス2020」は日本テレビ系情報番組「ZIP!」発の企画。出演アーティスト第1弾として、番組とも縁の深いTHE RAMPAGE from EXILE TRIBE、Stray Kids、M!LK、日向坂46、BREAKERZ、Novelbright、乃木坂46の7組がラインナップされた。

イベントサイトでは2月17日23:59までチケットの先行予約を受付中。

ZIP! 春フェス2020

2020年3月24日(火)東京都 TOKYO DOME CITY HALL

<出演者>

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE / Stray Kids / M!LK / and more



2020年3月25日(水)東京都 TOKYO DOME CITY HALL

<出演者>

日向坂46 / BREAKERZ / and more



2020年3月26日(木)東京都 TOKYO DOME CITY HALL

<出演者>

Novelbright / 乃木坂46 / and more