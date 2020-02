MIYAVI、2020年第1弾アルバムを4月に発売＆ジャパンツアーも開催

サムライ・ギタリストMIYAVIが、今年の東京オリンピック前後に2枚のアルバムをリリースすることを発表、その第一弾アルバム『Holy Nights』を4月22日に発売することが決定した。



アルバム『Holy Nights』は、ソロ歌唱されたオリジナル曲を中心に、日本のロック、ポップミュージックシーンを代表する楽曲をMIYAVIサウンドでアレンジしたカバー曲、ライブでも定番となっている楽曲のリアレンジバージョンなども含まれたアルバムとなっている。その収録曲や詳細な情報は3月3日公開予定。



初回限定盤AのDVDには2019年12月18日にZepp DiverCityで収録された「MIYAVI "NO SLEEP TILL TOKYO" World Tour 2019 JAPAN」のライブ映像、初回限定盤BのDVDには、自身8度目のワールドツアー「MIYAVI "NO SLEEP TILL TOKYO" World Tour 2019」のドキュメント映像が収録される。



さらに、今作の発売を記念し「MIYAVI”Holy Nights”JAPAN TOUR 2020」ジャパンツアー日程も公開された。



■MIYAVIコメント

”Holy Nights”、聖なる夜。星が手で掴めそうなくらい澄んだ夜空、流れる風の音が目に見えそうなくらい、静かで、穏やかな夜。でも、ふと見渡せば、世界は燃えている。



”Holy Nights”、これは僕たちが住む世界を表しています。



世界中で起きている異常気象、膨らみ続ける難民問題、まだまだ続いている飢餓や貧富の格差、世界はこれまで以上にいろんな問題に直面しています。



一方で、先進国に住む僕たちは、世界が抱えている問題を知らないまま、ある程度、何不自由なく暮らすことができる。



すごく恵まれたことだし、感謝すべきことだけど、そうしている間に僕たちの住む地球の環境は刻一刻と変わっていってる。



そこに一抹の不安を感じています。



音楽に何ができるのか?世界中で起こる問題を直視するたびに、いつも無力感を抱いてしまう。だけど、音楽の力、音楽にしかできないことがある。音楽だからこそ伝えられることがある。そう強く信じていますし、その思いを込めて作っています。



僕らは歌う。



この時代に生まれ、生き抜いていく、その過程で、長い歴史の中で見ると一瞬の輝きでしかない人生かもしれないけれど、それでも夜空に浮かぶ星のように、日々、懸命に、生きる。



今回もたくさんの大事なメロディが生まれました。時代に寄り添える楽曲達を作れた気がしています。自信作です。ご期待ください。





<ツアー情報>



MIYAVI

「MIYAVI”Holy Nights”JAPAN TOUR 2020」



=ツアー日程=

2020年5月8日(金)大阪/Zepp Osaka Bayside

2020年5月16日(土)北海道/Zepp Sapporo

2020年5月22日(金)名古屋/Zepp Nagoya

2020年6月2日(火)福岡/Zepp Fukuoka

2020年6月11日(木)東京/Zepp Tokyo



チケット先行発売日:2月29日(土)正午

チケット詳細は以下のURLにて御確認下さい。

http://eplus.jp/miyavi/



<リリース情報>



MIYAVI

アルバム『Holy Nights』



発売日:2020年4月22日(水)



・初回限定盤A(CD+DVD)6000円(税別)

【CD】収録曲未定

【DVD収録内容】MIYAVI "NO SLEEP TILL TOKYO" World Tour 2019 JAPAN at Zepp DiverCity(2019年12月18日収録)

・初回限定盤B(CD+DVD)6000円(税別)

【CD】収録曲未定

【DVD収録内容】自身8度目のワールドツアー「MIYAVI "NO SLEEP TILL TOKYO" World Tour 2019」のドキュメント映像を収録

・通常盤(CD)2800円(税別)

【CD】収録曲未定

・UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤(通常盤+クラッチバッグ)8000円(税別)

【CD】収録曲未定



MIYAVI オフィシャル HP:http://myv382tokyo.com/