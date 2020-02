INORAN、今年50歳を迎えるバースデー記念イベント「TOKYO 5 NIGHTS」詳細発表

LUNA SEAのギタリストINORANが、今年9月に行う5日間の単独公演「INORAN 50th ANNIVERSARY BASH! -TOKYO 5 NIGHTS -」の詳細を発表した。



50歳のバースデーを含む5日間の公演は、それぞれに異なるタイトルが付けられている。メインタイトルには5つの異なる天使の名前、サブタイトルには過去の作品や楽曲を連想させる言葉が付され、5公演それぞれに異なるストーリーで行われる。2月14日からはチケット一般発売に先駆けて、オフィシャルファンクラブ「NO NAME?」での最速先行予約がスタート。



また、2月26日にリリースするBlu-ray作品『INORAN TOUR 2019 COWBOY PUNI-SHIT LIVE in TOKYO』のトレーラー映像がYouTubeにて公開された。







本作は2019年9月29日にTSUTAYA O-EASTにて開催された、自身のバースデーでもあるツアーファイナル公演を収録したもの。また、Blu-rayにはリハーサルの様子やインタビューも随所に織り込まれ、INORANの「今」に迫った作品となっている。さらに特典映像には「COWBOY PUNI-SHIT」のMVや、INORAN初となる「Gonna break it」のダンスビデオも収録される。





<イベント情報>



INORAN

「50TH ANNIVERSARY BASH! -TOKYO 5 NIGHTS-」



=公演日程=

「GABIRIEL Blue Teardrops」

2020年9月21日(月・祝)LIQUIDROOM

「RAPHAEL ”Cold” Smoke」

2020年9月25日(金)LIQUIDROOM

「ARIEL Smells Like 2Lime s」

2020年9月26日(土)LIQUIDROOM

「MICHAEL Bloody Lullaby」

2020年9月29日(火)LIQUIDROOM

「URIEL Evil Candy」※ファンクラブ限定公演

2020年9月30日(水)LIQUIDROOM



[チケット料金]

立見:6300円(税込)

通しチケット:31500円(税込)NO NAME?限定販売】

※DRINK代別

[一般発売日] 2020年8月22日(土)

※3歳以上要チケット



<リリース情報>







INORAN

Blu-ray『INORAN TOUR 2019 COWBOY PUNI-SHIT LIVE in TOKYO』

発売日:2020年2月26日(水)

価格:6800円(税抜)



=収録内容=

INORAN TOUR 2019「COWBOY PUNI-SHIT」

〈B-DAY LIVE CODE929/2019〉at TSUTAYA O-EAST ライブ映像



1. Gonna break it

2. COWBOY PUNI-SHIT

3. Youll see

4. Awaking in myself

5. 2Lime s

6. Dont Know What To Say...

7. For Now

8. Beautiful Now

9. Dont you worry

10. Starlight

11. Daylight

12. raize

13. It Aint Easy

14. Rightaway

15. Im Here for you

16. Thank you

17. Rise Again

18. Long Time Comin



【特典映像】

・”COWBOY PUNI-SHIT” Music Video

・”Gonna break it” Dance Video



INORAN オフィシャルサイト:http://inoran.org/

INORAN OFFICIAL FAN CLUB「NO NAME?」:http://inoran.org/no-name/