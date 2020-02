『ロックマンX6』より悪夢のゼロをコトブキヤショップ限定でプラモデル化！

ゲーム『ロックマンX6』に登場した偽りのゼロが「ゼロ ナイトメアVer.」としてプラモデル化され、コトブキヤショップ限定で発売される。



『ロックマンX6』は2001年に発売されたプレイステーション用アクションゲーム。ゼロは主人公ロックマンXの先輩であり親友だが、『ロックマンX5』の終盤に行方不明になってしまう。

そして「ゼロ ナイトメアVer.」は『X6』に登場する、レプリロイド(ロボット)に悪夢を見せるナイトメアウイルスが生み出したゼロの偽者だ。



今回のプラモデルは、発売済みの「ロックマンX ゼロ」の成型色を変更。また髪の毛パーツもより躍動感を増した新規造形のものに変更されている。



顔パーツは3種類。

武器のゼットセイバーのエフェクトは3種類。別売りの「ミライト316(LED付リチウム電池)シリーズ」を組み込むことで発光させることができる。

また別売りの「ロックマンX ゼロ」用の髪の毛パーツも付属する。



