朗読劇「Symphonic Drama 火の鳥 ～黎明編～」のキャストトーク付き上映会が、3月15日に東京・新宿バルト9で開催決定。併せて全国11会場でライブビューイングが行われる。

2月29日・3月1日に千葉・舞浜アンフィシアターで上演される朗読劇「Symphonic Drama 火の鳥 ～黎明編～」は、手塚治虫「火の鳥」の「黎明編」を青二プロダクションの声優陣が朗読劇化するもの。キャストトーク付き上映会では朗読劇本編を上映後、イザナギ役の松野太紀、ヒミコ役の小山茉美、スサノオ役の神谷浩史、ヒナク役の皆口裕子、タケル役の島崎信長、サトメ役の柿沼紫乃が登壇しトークを行う。新宿バルト9会場のチケットは4000円。本日2月14日12時から17日23時59分までイープラスで抽選制のプレオーダーを受け付け、一般販売は2月21日にスタートする。

ライブビューイングは北海道のユナイテッド・シネマ札幌、宮城・MOVIX仙台、東京・TOHOシネマズ錦糸町、東京のユナイテッド・シネマ豊洲、神奈川・109シネマズ川崎、千葉・シネプレックス幕張、埼玉・MOVIX川口、愛知・109シネマズ名古屋、大阪・TOHOシネマズ梅田、京都・MOVIX京都、福岡のユナイテッド・シネマキャナルシティ13で実施。チケットは3000円で、2月21日18時から24日23時59分までイープラスにて抽選制のプレオーダーを受け付け、一般販売は3月7日18時より行われる。

「TOKYO MX 開局25周年×青二プロダクション創立50周年 Symphonic Drama 『火の鳥 ～黎明編～』キャストトーク付き上映会」

日時：2020年3月15日（日）17:30開演

会場：東京都 新宿バルト9

登壇者：松野太紀、小山茉美、神谷浩史、皆口裕子、島崎信長、柿沼紫乃

TOKYO MX開局25周年×青二プロダクション創立50周年特別企画「Symphonic Drama 火の鳥 ～黎明編～」

日時

2020年2月29日（土）17:00開場、18:00開演

2020年3月1日（日）11:00開場、12:30開演

2020年3月1日（日）16:00開場、17:00開演

キャスト

イザナギ：松野太紀

猿田彦：銀河万丈

ヒミコ：小山茉美

スサノオ：神谷浩史

ヒナク：皆口裕子

グズリ：緑川光



弓彦：中井和哉

ウズメ：桑島法子

火の鳥：沢城みゆき

タケル：島崎信長



ニニギ：田中秀幸

ウラジ：置鮎龍太郎

サトメ：柿沼紫乃

カマムシ：池水通洋

アグリ：藤井ゆきよ



ツムギ：島田敏

カスリ：小野坂昌也

マナイ：渡辺美佐

スクネ：江川央生

ツクシ：佐藤聡美

ウナギ：菅沼久義



ムラジ：沼田祐介

ミヤジ：津田美波

オグニ：庄司宇芽香

マッコウ：阿座上洋平

スズナ：下地紫野



兵士：福原耕平

兵士：新井良平

兵士：半田裕典



シビキ：野沢雅子

語り：古川登志夫

※島崎信長の崎は立つ崎が正式表記。

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