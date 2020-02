ビリー・アイリッシュが手掛けた007シリーズ最新作主題歌公開

ビリー・アイリッシュが手掛ける、シリーズ最新作『007 ノー・タイム・トゥ・ダイ』の主題歌「No Time To Die」の音源が公開された。



シリーズ最新作『007 ノー・タイム・トゥ・ダイ』は、主演のダニエル・グレイグが今作を最後に、ジェームズ・ボンド役からの卒業を発表していることや、イギリスの人気TVシリーズ「Fleabag フリーバッグ」を手掛けたフィービー・ウォーラー=ブリッジが脚本を共同執筆していることでも注目を浴びている。「007シリーズ」の主題歌を担当するビリー・アイリッシュは、インタビューの中で「主題歌はバラードっぽい感じ」になると語っており、主題歌「No Time To Die」は英国時間2月18日に開催されるブリット・アワードにて初披露される。こちらは日本でもYouTubeにて生配信される予定。









<配信情報>



ビリー・アイリッシュ

「No Time To Die」



視聴リンク:https://umj.lnk.to/Billie_007

ビリー・アイリッシュ日本特設サイト:https://sp.universal-music.co.jp/billie-eilish/