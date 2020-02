J、50回目のバースデイに向けてカウントダウンイベント開催　ラインナップを一挙解禁

今年8月12日に50回目のバースデイを迎えるJ。その記念すべき瞬間へのカウントダウン企画として開催する、6年振りとなる主催イベント「J AKASAKA BLITZ 5DAYS -THANK YOU TO ALL MOTHER FUCKERS-」に出演するラインナップが解禁となった。



2020年8月8日(土)を皮切りに、誕生日である8月12日(水)までの5日間連続開催で、初日からの4日間はスペシャルゲストを迎えての対バン形式となる。



DAY-1: 8月8日(土)は、lynch.と9mm Parabellum Bulletの2組が参戦。Jへのリスペクトを公言する後輩たちをJが迎え撃つ。

DAY-2: 8月9日(日)は、BRAHMAN、Nothings Carved In Stoneという2組が駆けつける。お互いの魂を焦がしあう1日になることは必至だ。

DAY-3: 8月10日(月・祝)は、AA=、NAMBA69を迎えてのベースヒーロー対決。重低音がフロアを揺らすだろう。

DAY-4: 8月11日(火)は、30年来の盟友、西川貴教との共演がついに実現。現在放送中の「仮面ライダーゼロワン」主題歌をJ×Takanori Nishikawaとして発表している二人が、同じステージで火花を散らす。

DAY-5: 8月12日(水)の最終日は、ファンクラブ限定のワンマン。50回目の誕生日を、F.C.Pyro.会員のと祝う。



また、今年9月に当会場の閉館が発表されており、この日がJにとってマイナビBLITZ赤坂でのラストパフォーマンスとなるが、1997年のソロデビュー時(旧赤坂BLITZ時代)から数々の伝説を刻み付けてきた会場だけに、この5DAYSにはより特別な思いが感じられる。



チケットは本日2/14(金)14:00よりオフィシャル先行受付開始。









【公演情報】

J AKASAKA BLITZ 5DAYS

-THANK YOU TO ALL MOTHER FUCKERS-

会場:マイナビBLITZ赤坂

8月8日(土) J / lynch. / 9mm Parabellum Bullet

Open 17:00 / Start 18:00

8月9日(日) J / BRAHMAN / Nothings Carved In Stone

Open 16:00 / Start 17:00

8月10日(月祝) J / AA= / NAMBA69

Open 16:00 / Start 17:00

8月11日(火) J / 西川貴教

Open 18:00 / Start 19:00

8月12日(水) J (F.C.Pyro.会員限定Birthdayワンマン)

Open 18:00 / Start 19:00



<オフィシャル先行受付中>

受付期間:2/14(金)14:00~3/4(水)23:59

受付URL:https://eplus.jp/j5days/

受付方法:抽枚

数制限:各日2枚まで(8/8~8/11公演)

チケット料金:¥6,000-(TAX IN) / 1day

チケット一般発売:2020年6月6日(土)AM 10:00~

チケット先行受付:https://eplus.jp/j5days/



J AKASAKA BLITZ 5DAYS特設サイト:http://www.j-wumf.com/2020-akasaka5days/

J OFFICIAL SITE:http://www.j-wumf.com/

J Official Fan Club”F.C.Pyro.”:http://www.fancube.jp/fcpyro/