秋葉原BAY HOTELコラボも決定！アニメ『ARP』第5話あらすじ＆先行カット

ARライブエンターテイメントプロジェクト『ARP』のTVアニメ、『ARP Backstage Pass』の第5話の先行カット、あらすじが公開された。



『ARP』は、最新のAR技術が生み出したダンス&ボーカルグループで、ボイスキャスト(声優・歌手)、アクティングキャスト(役者・ダンサー)、AR技術者が一体となってリアルタイムでライブを行うことで、完璧な歌唱力・ダンスパフォーマンス・美貌を兼ね備えた至高のアーティスト達による最先端のライブエンターテインメントを届けるプロジェクト。

『ときめきメモリアル』や『ラブプラス』などの人気ゲームを生み出したことで知られる内田明理(うちだあかり・ユークス)が総合プロデュースを務め、2016年より活動を開始。ステージ上、まさに目の前に存在するARアーティストがリアルタイムにパフォーマンスを行い、さらにファンと交流したりすることで話題となった作品が、今回、待望のアニメ化し発表されたことで更に注目を集めている。



<第5話「D.O.A」>

美と音楽の化身と名乗る麗人、それがレベルクロスのレイジ。幼馴染のダイヤと共に新しいステージを求めARPに加入したが、自分達と価値観の異なるメンバーと同じ時を共有し始めたことで彼自身にも少しずつ変化が……。

彼にとって、ARPメンバーはどのように映っているのだろうか。





2020年3月20日(金)〜24日(月)の期間、『秋葉原BAY HOTEL』にて『ARP Backstage Pass』とのコラボレーションが開催されることが決定した。

コラボレーションとして、期間中は”コラボ企画プラン”がご用意される。

ノベルティグッズ付ユニットが限定数で用意され、このプランで宿泊された方は、コラボ企画専用ラウンジを楽しむことができる。



コラボレーション企画の詳細は、アニメ公式Twitterアカウントおよびホテル公式Twitterアカウントで随時発信していくとのこと。

この機会にぜひ『ARP』な宿泊プランを楽しんでみてはいかがだろう。



