巨人・原監督 （C）KYODO NEWS

◆ 宮崎キャンプ打ち上げ、沖縄へ

　巨人は13日、このあと2月15日（土）より沖縄県那覇市に拠点を置いて行う一軍キャンプのメンバーを発表した。

　13日に宮崎キャンプを打ち上げた巨人。このあと、選抜された一軍メンバーは14日に沖縄へと移り、那覇でより実戦を重視した調整へとシフトしていく。


　今回の一軍メンバーには宮崎で奮闘を見せた育成選手も引き続き選出されており、投手では與那原大剛とナティーノ・ディプランに加え、新たに高卒2年目の沼田翔平も抜擢。ハタチの右腕は支配下入りへアピールすることができるか、注目が集まる。


◆ 一軍メンバー（沖縄）

▼ 投手
12　ルビー・デラロサ
13　戸郷翔征
17　大竹　寛
18　菅野智之
20　エンジェル・サンチェス
26　髙橋優貴
28　田口麗斗
30　鍵谷陽平
31　畠　世周
35　桜井俊貴
40　古川侑利
41　中川皓太
46　鍬原拓也
49　チアゴ・ビエイラ
53　髙田萌生
57　高木京介
016　沼田翔平
023　與那原大剛
024　ナティーノ・ディプラン

▼ 捕手
22　小林誠司
24　大城卓三
27　炭谷銀仁朗
38　岸田行倫

▼ 内野手
0　増田大輝
5　中島宏之
6　坂本勇人
25　岡本和真
29　吉川尚輝
37　若林晃弘
56　山本泰寛
93　湯浅　大

▼ 外野手
2　陽　岱鋼
8　丸　佳浩
9　亀井善行
36　石川慎吾
88　ヘラルド・パーラ
014　イスラエル・モタ