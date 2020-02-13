◆ 宮崎キャンプ打ち上げ、沖縄へ



巨人は13日、このあと2月15日（土）より沖縄県那覇市に拠点を置いて行う一軍キャンプのメンバーを発表した。



13日に宮崎キャンプを打ち上げた巨人。このあと、選抜された一軍メンバーは14日に沖縄へと移り、那覇でより実戦を重視した調整へとシフトしていく。





今回の一軍メンバーには宮崎で奮闘を見せた育成選手も引き続き選出されており、投手では與那原大剛とナティーノ・ディプランに加え、新たに高卒2年目の沼田翔平も抜擢。ハタチの右腕は支配下入りへアピールすることができるか、注目が集まる。





◆ 一軍メンバー（沖縄）



▼ 投手

12 ルビー・デラロサ

13 戸郷翔征

17 大竹 寛

18 菅野智之

20 エンジェル・サンチェス

26 髙橋優貴

28 田口麗斗

30 鍵谷陽平

31 畠 世周

35 桜井俊貴

40 古川侑利

41 中川皓太

46 鍬原拓也

49 チアゴ・ビエイラ

53 髙田萌生

57 高木京介

016 沼田翔平

023 與那原大剛

024 ナティーノ・ディプラン



▼ 捕手

22 小林誠司

24 大城卓三

27 炭谷銀仁朗

38 岸田行倫



▼ 内野手

0 増田大輝

5 中島宏之

6 坂本勇人

25 岡本和真

29 吉川尚輝

37 若林晃弘

56 山本泰寛

93 湯浅 大



▼ 外野手

2 陽 岱鋼

8 丸 佳浩

9 亀井善行

36 石川慎吾

88 ヘラルド・パーラ

014 イスラエル・モタ



