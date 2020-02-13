◆ 宮崎キャンプ打ち上げ、沖縄へ
巨人は13日、このあと2月15日（土）より沖縄県那覇市に拠点を置いて行う一軍キャンプのメンバーを発表した。
13日に宮崎キャンプを打ち上げた巨人。このあと、選抜された一軍メンバーは14日に沖縄へと移り、那覇でより実戦を重視した調整へとシフトしていく。
今回の一軍メンバーには宮崎で奮闘を見せた育成選手も引き続き選出されており、投手では與那原大剛とナティーノ・ディプランに加え、新たに高卒2年目の沼田翔平も抜擢。ハタチの右腕は支配下入りへアピールすることができるか、注目が集まる。
◆ 一軍メンバー（沖縄）
▼ 投手
12 ルビー・デラロサ
13 戸郷翔征
17 大竹 寛
18 菅野智之
20 エンジェル・サンチェス
26 髙橋優貴
28 田口麗斗
30 鍵谷陽平
31 畠 世周
35 桜井俊貴
40 古川侑利
41 中川皓太
46 鍬原拓也
49 チアゴ・ビエイラ
53 髙田萌生
57 高木京介
016 沼田翔平
023 與那原大剛
024 ナティーノ・ディプラン
▼ 捕手
22 小林誠司
24 大城卓三
27 炭谷銀仁朗
38 岸田行倫
▼ 内野手
0 増田大輝
5 中島宏之
6 坂本勇人
25 岡本和真
29 吉川尚輝
37 若林晃弘
56 山本泰寛
93 湯浅 大
▼ 外野手
2 陽 岱鋼
8 丸 佳浩
9 亀井善行
36 石川慎吾
88 ヘラルド・パーラ
014 イスラエル・モタ
◆ 宮崎キャンプ打ち上げ、沖縄へ
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