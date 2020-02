全国ツアー開始直前のLEX、GINZA SONY PARKの入場フリーライブに出演

LEXが、2月15日開催のGINZA SONY PARKの入場フリーライブに出演することを発表した。



最新アルバム『!!!』の楽曲を中心に披露する今回のイベントは、入場無料(ドリンクのワンオーダー制)で未成年でも入場可能とのこと。また、LEXは来週2月21日から始まる初の全国ツアー「STAR TOUR 2020」の詳細も発表した。3月14日のツアーファイナル東京公演まで全国を駆け抜ける。





<公演情報>



「LEX Park Live」



日時:2020年2月15日(土)銀座SONY PARK B4/地下4階

時間:17:00~17:30予定

料金: ワンオーダー制(※「"BEER TO GO" by SPRING VALLEY BREWERY」でワンオーダーをお願いします)

出演者:LEX



<ツアー情報>



LEX

「STAR TOUR 2020」



=ツアー日程=

2020年2月21日(金)横浜 THE BRIDGE / with DJ Foolishman, Hezron, Only U

2020年2月22日(土)仙台 SHAFT / with DJ Foolishman, Hezron, Only U, roainmaguire, 1017 Muney

2020年2月23日(日)土浦 Club GOLD / with with DJ Foolishman, Hezron, Only U, SouTHCloud, Js morgan, DJ HERON, XakiMichele and more

2020年2月28日(金)名古屋 JBS "KAIRAKUTEN" / with DJ Foolishman, Hezron, Only U, SANTAWORLDVIEW, XakiMichele, HOT TEAM, homarelanka and more

2020年2月29日(土 浜松 G-SIDE "TRIPTOWN" / with DJ Foolishman, Hezron, Only U and more

2020年3月6日(金 大阪 CIRCUS "CIRCUS LIVE" / with DJ Foolishman, Hezron, Only U

2020年3月7日(土)佐賀 G-COLLECTION / with DJ Foolishman, Hezron, Only U and more

2020年3月8日(日)福岡 KIETH FLACK / with with DJ Foolishman, Hezron, Only U, ARES, SMZY and more

2020年3月14日(土)東京WWW / with DJ Foolishman, Hezron, Only U and guests



ツアー詳細:http://event.maryjoy.net/article/186957008.html