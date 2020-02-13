全国ツアー開始直前のLEX、GINZA SONY PARKの入場フリーライブに出演

LEXが、2月15日開催のGINZA SONY PARKの入場フリーライブに出演することを発表した。
最新アルバム『!!!』の楽曲を中心に披露する今回のイベントは、入場無料（ドリンクのワンオーダー制）で未成年でも入場可能とのこと。また、LEXは来週2月21日から始まる初の全国ツアー「STAR TOUR 2020」の詳細も発表した。3月14日のツアーファイナル東京公演まで全国を駆け抜ける。
＜公演情報＞
「LEX Park Live」
日時：2020年2月15日（土）銀座SONY PARK B4/地下4階
時間：17:00～17:30予定
料金: ワンオーダー制（※「"BEER TO GO" by SPRING VALLEY BREWERY」でワンオーダーをお願いします）
出演者：LEX
＜ツアー情報＞
LEX
「STAR TOUR 2020」
＝ツアー日程＝
2020年2月21日（金）横浜 THE BRIDGE / with DJ Foolishman, Hezron, Only U
2020年2月22日（土）仙台 SHAFT / with DJ Foolishman, Hezron, Only U, roainmaguire, 1017 Muney
2020年2月23日（日）土浦 Club GOLD / with with DJ Foolishman, Hezron, Only U, SouTHCloud, Js morgan, DJ HERON, XakiMichele and more
2020年2月28日（金）名古屋 JBS "KAIRAKUTEN" / with DJ Foolishman, Hezron, Only U, SANTAWORLDVIEW, XakiMichele, HOT TEAM, homarelanka and more
2020年2月29日（土 浜松 G-SIDE "TRIPTOWN" / with DJ Foolishman, Hezron, Only U and more
2020年3月6日（金 大阪 CIRCUS "CIRCUS LIVE" / with DJ Foolishman, Hezron, Only U
2020年3月7日（土）佐賀 G-COLLECTION / with DJ Foolishman, Hezron, Only U and more
2020年3月8日（日）福岡 KIETH FLACK / with with DJ Foolishman, Hezron, Only U, ARES, SMZY and more
2020年3月14日（土）東京WWW / with DJ Foolishman, Hezron, Only U and guests
ツアー詳細：http://event.maryjoy.net/article/186957008.html
LEXが、2月15日開催のGINZA SONY PARKの入場フリーライブに出演することを発表した。
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