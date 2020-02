LITTLEが亡き父への想いを込めた「春よ、来い」カバーアレンジ配信

KICK THE CAN CREWのリーダーLITTLEが、ゲストボーカルにケツメイシRYOJIを迎えた「春よ、来い」のカバーアレンジを、3月1日に配信リリースする。



今作は自身主催の新レーベル JIMOTO RECORDSよりリリース、地元八王子を愛するLITTLEが昨年亡くなった父への想いが詰まった作品となっている。2月14日(金)J-WAVE(81.3FM)『GOLD RUSH』(16:30〜20:00)内でオンエア解禁となる。3月14日には主要サブスクリプションサービスにて過去曲も解禁される予定とのこと。



・LITTLEコメント

昨年の今日、父を亡くしました。僕とは違って仕事に遅刻をしたことが無い真面目な人でした。お神輿が好きで最後まで近所の神社でかついでました。地元を愛し生涯離れませんでした。父はユーミンと幼稚園、小学校が同じでした。今までたくさんの歌詞を作ってきました。一曲くらい父親を思って歌を作ってもバチはあたらないんじゃないかと思い作りました。まわりの皆の協力でようやく出来た入魂の一曲です。是非最後まで聴いてください。同じ時代の戦友であり八王子の兄弟 RYOJI くんに感謝をこめて

2020年1月28日 LITTLE





<イベント情報>



「LOVE RHYME AWARD 2019」



2020年2月22日(土)Red Bull Music Studios Tokyo Hall

時間:17:00~

ゲスト:mummy D fromライムスター、 タサツ(RYO fromケツメイシ.TSUBOI fromアルファ.NAM)、 高木"JET"晋一郎



<リリース情報>



LITTLE

デジタル限定リリース

『八王子少年〜春よ、来い〜feat.RYOJI』



配信日:2020年3月1日(日)



LITTLE OFFICIAL HP:http://little.vc