Chara+YUKI、ミニアルバムの制作秘話や裏話を語ったwebラジオ公開

Chara+YUKIが、明日14日にリリースするミニアルバム『echo』の今作の制作秘話や裏話を語ったラジオ型コンテンツ「Chara+YUKI web RADIO」を公開した。
「Chara+YUKI web RADIO」は、募集していたリスナーからのメッセージも交えつつ、ミニアルバム『echo』について語る約54分にも及ぶトーク番組。公式ホームページにて、2月19日23時59分までの期間限定で公開されている。
＜公開情報＞
「Chara+YUKI web RADIO」
配信URL：https://www.charayuki.com/webradio/
配信期間：2月13日（木）0:00～2月19日（水）23:59まで
＜リリース情報＞
Chara+YUKI
ミニアルバム『echo』
発売日：2020年2月14日（金）
価格：2500円（税抜）
＝CD収録曲＝
1. 愛の火 3つ オレンジ（2020version）
2. You！ You！ You！
3. ひとりかもねむ
4. 楽しい蹴伸び
5. YOPPITE
6. 鳥のブローチ
7. Night Track
8. echo
【12インチアナログLP版】
発売日：2020年2月14日（金）
価格：2500円（税抜）
＜ライブ情報＞
Chara＋YUKI
「LIVE ”echo” 2020」
＝ツアー日程＝
2020年4月8日（水）東京都 Zepp Tokyo
2020年4月9日（木）東京都 Zepp Tokyo
2020年4月22日（水）大阪府 Zepp Osaka Bayside
2020年4月23日（木）大阪府 Zepp Osaka Bayside
チケット代：スタンディング8800円（税込）
2F指定席9900円（税込）※ドリンク代別途600円必要
チケット一般発売日：2020年3月7日（土）
Chara+YUKI Official Site：https://www.charayuki.com
Chara+YUKIが、明日14日にリリースするミニアルバム『echo』の今作の制作秘話や裏話を語ったラジオ型コンテンツ「Chara+YUKI web RADIO」を公開した。
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