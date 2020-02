EBiDANメンバーが出演する深夜ドラマ「FAKE MOTION -卓球の王将-」が日本テレビで4月にスタートすることが発表された。

このドラマは、EBiDAN(恵比寿学園男子部)による新たな総合エンタテインメントプロジェクト「FAKE MOTION -卓球の王将-」の一環としてオンエアされるもの。空前の卓球ブームが訪れ“卓球戦国時代”と化した20XX年の東京を舞台に、激しいピンポンバトルを繰り広げる高校生たちを描くスポーツ青春ドラマで、覇権争いを展開する都内の高校の卓球部員役でEBiDANに所属する各グループのメンバーが集結する。

全校生徒の自由を取り戻すために全国優勝を狙う恵比寿長門学園卓球部の2年生で、今作の主人公である高杉律を演じるのは佐野勇斗(M!LK)。律の幼なじみで“エビ高”のエースである「コウ様」こと桂光太郎役は古川毅(SUPER★DRAGON)、部長の3年生・松陰久志役は北村匠海(DISH//)が務める。エビ高メンバーにはほかに副部長・日下丈道役で橘柊生(DISH//)、1年生の井上紋太役に田中洸希(SUPER★DRAGON)、同じく1年生の伊藤俊介役に吉澤要人(原因は自分にある。)、二軍メンバーの斉藤快役に山中柔太朗(M!LK)、槇原遊役に高松アロハ(DAN→JYO)、桑田楽役に富本惣昭(BATTLE BOYS)がキャスティングされた。

インターハイの常連校であり、前年度は全国ベスト4に入った実力を持つ“シブ高”こと薩川大学附属渋谷高校卓球部には、超特急の6人が集結。エースの2年生・西郷吉之助を草川拓弥(タクヤ)、部長・島津晃を小笠原海(カイ)、副部長の2年生・大久保利一を福田佑亮(ユースケ)が演じるほか、3年生部員の中村ジローラモを村田祐基(ユーキ)、小松武明を船津稜雅(リョウガ)、海江田翔を松尾太陽(タカシ)が演じる。

都大会優勝候補の一角である御茶ノ水栄明学院高校を潰したダークホースで凶悪な不良高校・都立八王子南工業高校のキャプテン・近藤勇美役は森崎ウィン(PRIZMAX)が担当。加えて副キャプテン・土方歳鬼役を板垣瑞生(ex. M!LK)、エースの2年生・沖田彩役を矢部昌暉(DISH//)、2年生の市村辰役を泉大智(DISH//)、市村哲役をジャン海渡(SUPER★DRAGON)が担当する。ほか、エビ高メンバーとしてさくらしめじの田中雅功と高田彪我、浅草雷門高校のメンバーとして池田彪馬(SUPER★DRAGON)も登場する。なお今作のキャラクターデザインはマンガ家のおげれつたなかが手がけた。

そして、ドラマの主題歌「FAKE MOTION」を佐野、古川、北村、松尾、森崎、板垣を歌唱メンバーとするアーティスト・King of Ping Pongが担当することも明らかに。この主題歌と恵比寿長門学園のテーマソング「疾風迅雷」は、まふまふがプロデュースを担当した。「FAKE MOTION」を表題曲とするシングルは恵比寿長門学園、薩川大学付属渋谷高校、都立八王子南工業高校それぞれのメンバーをジャケットに配した3タイプ全9形態で4月1日にリリースされる。

この「FAKE MOTION -卓球の王将-」プロジェクトは2020年内にさまざまなメディアミックスを予定しており、その内容は随時オフィシャルサイトなどで発表される。ドラマ放送決定に際し、佐野は「この作品は EBiDAN が好きな方にはもちろん、卓球を好きな方にも楽しんで頂けるドラマになっているかと思います」とコメント。古川は「先輩後輩含めEBiDANのみんなとお芝居をするということで、普段僕らが交わる時とは違う形で一緒に作品をつくれました」、北村は「僕たちEBiDANとして初の試みでもありますし、僕らを普段から応援してくれている皆さんもそうですし、これで初めて僕らを知るという方もいると思うので、ひとつのスポーツヒューマンドラマ、青春ドラマとして楽しんでいただけたら嬉しいです」とそれぞれに思いを語っている。EBiDANファンは今後の展開にも注目しておこう。

出演者 コメント

佐野勇斗(M!LK)

高杉律役を演じさせて頂きます佐野勇斗です。

律は一見クールにみえて、とても仲間想いの芯がある男です。そして、0.1秒先の未来が読めるという特殊な力を持っており、卓球をする上で、相手がどこに打ってくるか分かってしまうという少し人間離れした能力を持っている役です。

この作品は EBiDAN が好きな方にはもちろん、卓球を好きな方にも楽しんで頂けるドラマになっているかと思います。たくさんの男たちが激しい卓球バトルや熱い友情を繰り広げる青春ドラマになっていますので、是非放送を楽しみにしていただき、沢山の方にご覧いただければ嬉しいです!

古川毅(SUPER★DRAGON)

桂光太郎役の古川毅です。恵比寿長門学園のエース、主人公・律の幼なじみでライバルでもありチームメイトでもある役です。今回、先輩後輩含めEBiDANのみんなとお芝居をするということで、普段僕らが交わる時とは違う形で一緒に作品をつくれました。皆さんには純粋に卓球のスポーツモノとして、またはエンターテインメント作品として楽しんでいただけたら嬉しいです。なによりこの作品が、僕らそれぞれの音楽に触れるキッカケになれば、幸せです。

北村匠海(DISH//)

松陰久志役の北村匠海です。恵比寿長門学園のキャプテンで、ミステリアスな雰囲気を抱えた、チームを引っ張っていく柱のような役です。僕たちEBiDANとして初の試みでもありますし、僕らを普段から応援してくれている皆さんもそうですし、これで初めて僕らを知るという方もいると思うので、ひとつのスポーツヒューマンドラマ、青春ドラマとして楽しんでいただけたら嬉しいです。

小笠原海(超特急)

島津晃役の超特急のカイです。薩川大学附属渋谷高校卓球部の部長でありエビ高の松陰と何やら因縁がある役を演じます。ドラマを観てくださる皆さんが楽しんでくれたら嬉しいですし、薩川がどんなな風に物語に絡んでくるのか、僕の演じる島津と松陰の因縁がどんなものなのか、いろんな部分に注目して楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。

森崎ウィン(PRIZMAX)

八王子高校の近藤勇美役を演じます森崎ウィンです。近藤くんは2面性がありマザーと呼ばれていて、お母さんの様な包容力もあり戦士の様に戦うキャラクターです。最高のメンバーと最高のスタッフで作り上げたドラマで、色々キャラが強くて、ツッコミどころとか、「クスッ」と笑えるよなところもあったり。仲間意識の高い人たちが集まったからこそ、こういう物語が出来上がったんじゃないかなと思うので、観て明日へのパワーになったらいいなとすごく思います。ぜひ最後まで応援していただけたらなとすごく思っております。

まふまふ コメント

今回「FAKE MOTION -卓球の王将-」の主題歌と恵比寿長門学園のテーマソングをプロデュースさせていただくことになりました。

主題歌の「FAKE MOTION」は、物語において“勝負の駆け引き”や対人関係の“駆け引き”というものが大切となってくると思い、そちらを意識して書かせていただきました。

また、恵比寿長門学園のテーマソング「疾風迅雷」は、恵比寿長門学園が今後どのように活躍していくのか、ストーリーをイメージして書かせていただきました。

まさか自分にお声がけ頂けると思わなかったので、とても嬉しかったです。何卒よろしくお願い致します。

おげれつたなか コメント

こんな面白く素敵な企画に携わることが出来とても光栄です。

たくさんの魅力あるキャラクターと音楽、卓球……どんな展開となっていくのか楽しみでワクワクしております。

日本テレビ「FAKE MOTION -卓球の王将-」

4月深夜スタート

※地上波放送終了後にHulu、dTVで見逃し配信

<出演者>

恵比寿長門学園

佐野勇斗 / 古川毅 / 橘柊生 / 田中洸希 / 吉澤要人 / 北村匠海 / 田中雅功 / 高田彪我 / 山中柔太朗 / 高松アロハ / 富本惣昭

薩川大学付属渋谷高校

草川拓弥 / 小笠原海 / 村田祐基 / 船津稜雅 / 松尾太陽 / 福田佑亮

都立八王子南工業高校

森崎ウィン / 板垣瑞生 / 矢部昌暉 / 泉大智 / ジャン海渡

浅草雷門高校

加藤諒 / 池田彪馬

代官山高校

坂口涼太郎 / 尾北翼

仲田博



※高田彪我、高松アロハの高ははしごだかが正式表記。

※DAN→JYOの矢印は右矢印左矢印が正式表記。

King of Ping Pong「FAKE MOTION」収録内容

恵比寿長門学園盤

01. FAKE MOTION

02. 疾風迅雷

03. FAKE MOTION(Instrumental)

04. 疾風迅雷(Instrumental)

・FAKE MOTION -Music Video-

・FAKE MOTION -Making of Music Video-

・疾風迅雷 -Image Video-

薩川大学附属渋谷高校盤

01. FAKE MOTION

02. BEAT of ENERGY

03. FAKE MOTION(Instrumental)

04. BEAT of ENERGY(Instrumental)

・FAKE MOTION -Music Video-

・FAKE MOTION -Making of Music Video-

・BEAT of ENERGY -Image Video-

都立八王子南工業高校盤

01. FAKE MOTION

02. Say My Name

03. FAKE MOTION(Instrumental)

04. Say My Name(Instrumental)

・FAKE MOTION -Music Video-

・FAKE MOTION -Making of Music Video-

・Say My Name -Image Video-

(c)汐留ヱビス商店街 (c)FAKE MOTION 製作委員会