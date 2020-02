許斐剛原作によるミュージカル「テニスの王子様」のコラボカフェが、2月19日より東京・アニメイトカフェ池袋、大阪・アニメイトカフェ天王寺にて行われる。

「テニミュ」3rdシーズンを彩ってきた楽曲をイメージしたメニューが並ぶこのコラボカフェ。「ニュー・ウェーブ」をモチーフとした「いつまでも新鮮なハート忘れずに ニュー・メン ~波に乗ってイケイケさ~」、「シャカリキ・ファイト・ブンブン」ならぬ「人生良い時ばかりじゃない、ダメな時ほど シャカシャカ・サラダ・ブンブン」といったフードが用意された。デザートメニューの「アゲアゲ気分 ハッピー笑顔 STILL HOT IN MY CAKE」には、別売りとなる各キャラクターのモナカをケーキに刺すことで、ベンチを再現できる。また池袋店では「THIS IS THE PRINCE OF TENNIS」、天王寺店では「WE ARE ALWAYS TOGETHER」といった限定メニューも。

ドリンクメニューは各校をイメージしたものをそれぞれ提供。ブルーシロップで鮮やかな青に彩られた青学の「レディー・スタート・ダッシュ」や、紅茶にベルローズが浮かぶ聖ルドルフの「エリートのエッセンス」、あさりの味噌汁に熊手のモナカがついた六角の「ナイス ピーポー グッド ピーポー」など、ユニークなメニューが味わえる。

コラボメニューを注文した人にはオリジナルコースターを、希望する学校の中からランダムで1枚プレゼント。そのほかトレーディングアクリルマグネットやブロマイドカバー、ミニペンライトなどの限定グッズも販売される。

アニメイトカフェ池袋においては全日程抽選予約制、アニメイトカフェ天王寺においては土日祝日のみ抽選予約制、その他の日程はフリー入場となる。先行抽選予約を現在受付中だ。

ミュージカル『テニスの王子様』×アニメイトカフェ

期間:2020年2月19日(水)~2020年3月17日(火)

会場:東京都 アニメイトカフェ池袋、大阪府 アニメイトカフェ天王寺

フードメニュー(各1000円)

「いつまでも新鮮なハート忘れずに ニュー・メン ~波に乗ってイケイケさ~」

「人生良い時ばかりじゃない、ダメな時ほど シャカシャカ・サラダ・ブンブン」

「THIS IS THE PRINCE OF TENNIS」※池袋店限定メニュー

「WE ARE ALWAYS TOGETHER」※天王寺店限定メニュー

デザートメニュー(各800円)

「スマイル・アンド・ティアズ ~YES THANK YOU フワフワケーキ~」

「アゲアゲ気分 ハッピー笑顔 STILL HOT IN MY CAKE」

「TEAM Party MONAKA」(全11セット)※特典対象外

ドリンクメニュー (各600円)

青学「レディー・スタート・ダッシュ」

不動峰「真剣勝負だ!」

聖ルドルフ「エリートのエッセンス」

山吹「テニスと言う名のワンダーランド」

氷帝「俺たちはブリザード」

六角「ナイス ピーポー グッド ピーポー」

立海「勝つことが使命」

比嘉「南の島から来た刺客」

四天宝寺「大阪チャチャチャ」

(c)許斐 剛/集英社・NAS・新テニスの王子様プロジェクト (c)許斐 剛/集英社・テニミュ製作委員会