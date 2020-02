Seventeen専属モデル久間田琳加が「BACK TO SCHOOL！」で林業初体験

来週19日(水)放送の「BACK TO SCHOOL!」(フジテレビ系)でSeventeen専属モデルの久間田琳加が林業を初体験する。



“もっといっぱい友達がほしかった”“もっと思いっきり恋をしてみたかった”など「学生時代にやり残してしまった…」という後悔の気持ちを心のどこかに抱きながら大人になってしまった芸能人が、もう一度だけ実際の学校に戻ることができる“数日間の物語”。来週19日(水)放送の「BACK TO SCHOOL!」では、転校生としてSeventeen専属モデルの久間田琳加が登場する。



昨年高校を卒業したばかりの久間田だが、「18歳という年齢だからこそリアルに感じられることがあると思う、たくさん友達を作りたい!」とやってきたのは京都にある北桑田高校。



転校初日、おそるおそる教室のドアを開けると、生徒20名の中に女子は何と2人だけ!そこで初めてこの学校が、京都府で唯一の林業専門学科である森林リサーチ科を設置した高校であることを知る。



東京生まれの久間田にとって、学校のすぐそばに広がる森林はまさに圧巻の景色。実習で生徒たちと裏山へ行くも、枝打ちや間伐、重機での積み木体験などすべてが初めてづくし。同じクラスの仲間が見守る中、果たして無事にやりとげられるのか…?



4日間という限られた高校生活の中で、久間田がクラスの生徒たちと徐々に絆を深めていく様子も必見だ。



▽久間田琳加コメント

高校を卒業したのはちょうど1年前で、早いタイミングでまた高校生活を送ることができて嬉しかったです。私の人生ではきっと関わることのなかった林業、協力する作業が多く、たくさん助けてもらい、みんなに支えられた4日間でした。本当に素敵な体験でした!



▽BACK TO SCHOOL!(フジテレビ系)番組概要

放送日:2020年2月19日(水)22:00~22:54

<出演者>

MC:風間俊介 / 川島明(麒麟) / 杉原千尋(フジテレビアナウンサー)

転校生:久間田琳加(Seventeen専属モデル) / 藤田ニコル