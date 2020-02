『SAO アリシゼーション War of Underworld』最終章最新映像公開！

アニメ『ソードアート・オンライン(SAO)』シリーズの最新作、『SAO アリシゼーション War of Underworld』2ndクールの最新映像が公開された。



TVアニメ『ソードアート・オンライン』は、第15回電撃小説大賞<大賞>を受賞した川原礫氏による小説を原作とするアニメ。謎の次世代オンラインゲーム《ソードアート・オンライン》を舞台に繰り広げられる主人公・キリトの活躍を描いた作品だ。

2017年公開の『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-』は興行収入が全世界累計43億円突破の大ヒットを記録している。

『ソードアート・オンライン アリシゼーション』『ソードアート・オンライン アリゼーション War of Underworld』は、キリトの新たな活躍を描く物語。



キリトこと桐ヶ谷和人は、仮想世界に意識を全投入するフルダイブ技術の進化を探るため、「プロジェクト・アリシゼーション」という研究に参加、仮想世界「アンダーワールド」にログインしていた。



ある日、現実世界で致命的な毒物を投与された和人は、治療のために精神をアンダーワールドに送り込まれる。

外界とコンタクトを取るため、アンダーワールドを収める公理教会の整合騎士を目指す和人=キリト。

だがキリトは公理協会の歪んだ支配に反発し、最高司祭アドミニストレータを倒すことになる。その結果、彼は友であるユージオと右腕を失い、心神喪失状態に陥ってしまった。



一方、和人が収容されている施設は、アンダーワールドで生まれた人工の魂「A.L.I.C.E」=アンダーワールドの整合騎士アリスを狙う、謎の特殊部隊に襲撃されていた。

部隊のリーダー・ガブリエルは暗黒神ベクタとしてアンダーワールドにログイン。暗黒の勢力を率いて人界に攻め入り、アリス奪取を狙う。



そして戦いの末、アリスがベクタに拉致されてしまったところで、『War of Underworld』の1stシーズンは終了している。



果たしてアリスをめぐる戦いはどのように決着するのか?

『ソードアート・オンライン -エクスクロニクル- in KYOTO』では、2ndクールの最新映像が公開された。





2ndクールは2020年4月から放送開始予定である。



『ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld』2ndクールの画像を公開



(C)2017 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project