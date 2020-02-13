セント・フォース『原色美人キャスター大図鑑2020』写真集が1位に【書泉・写真集ランキング】

株式会社書泉（アニメイトグループ）は、「アイドルイベントの聖地」と呼ばれる書泉ブックタワー含む書泉店舗における2020年1月の「女性タレント写真集売上ランキング」を発表した。

1位に輝いたのは、セント・フォース所属の美人キャスターが勢揃いした『原色美人キャスター大図鑑2020』。阿部華也子、新井恵理那、岡副麻希、皆藤愛子、川田裕美、柴田阿弥、中川絵美里、望月理恵などに加え、人気情報番組のお天気キャスターを務める谷尻萌や元SKE48の後藤楽々なども登場し、撮り下ろしカット満載の永久保存版の1冊になっている。



1月25日（土）に秋葉原・書泉ブックタワーで開催されたイベントでは、新井恵理那、岡副麻希、柴田阿弥が出演し、普段テレビで見ていたキャスターと直接会える貴重な機会ということで、大勢のファンが駆けつけた。



2位は、今年3月に芸能界引退を表明している川崎あやの引退写真集『ジャパニーズ グラビア』。3位はハロー！プロジェクト・こぶしファクトリーに所属する井上玲音セカンド写真集『燿 ～You make me～』がランクインした。



1位〜10位は以下の通り。

1位 『原色美人キャスター大図鑑2020』（文藝春秋、発売日：1／22）

2位 川崎あや引退写真集『ジャパニーズ グラビア』（集英社、発売日1／23）

3位 井上玲音（こぶしファクトリー）セカンド写真集『燿～You make me～』（オデッセー出版、発売日：1／2）

4位 モーニング娘。‘20・石田亜佑美写真集『believe in oneself』（ワニブックス、発売日：1／7）

5位 乃木坂４６ 山下美月１ｓｔ写真集『忘れられない人』（小学館、発売日：1／21）

6位 田中みな実1st写真集 『Sincerely yours...』（宝島社、 発売日：12／13）

7位 つばきファクトリー 浅倉樹々 1st写真集（ワニブックス、発売日：5／27）

8位 『BONNIE 葉月あや写真集』（双葉社、発売日：12／13）

9位 久保田未夢1st写真集『未夢‐みゆ‐』（東京ニュース通信社、発売日：12／16）

10位 浜田由梨写真集『ｍｙｓｅｌｆ』（竹書房、発売日：1／18）



※調査店舗：書泉ブックタワー・書泉グランデ・芳林堂書店高田馬場店（販売数合計）。

※店頭イベント販売数含む。