コード・オレンジが最新アルバム『アンダーニース』を3月に全世界同時発売

USハードコア・パンク/メタルコアの異端児、コード・オレンジが最新アルバム『アンダーニース』を3月13日、全世界同時発売。日本盤にはボーナス・トラックも収録。



無機質なノイズを織り交ぜ、ヘヴィでカオティックなサウンドを掻き鳴らす、ペンシルヴァニアが生んだ超弩級ヘヴィ・アクト。コード・オレンジ(CODE ORANGE)が最新アルバム『アンダーニース 』を3月13日、全世界同時発売する事が決定、日本盤にはボーナス・トラックが1曲追加収録される。



2017年にRoadrunner Recordsと契約を交わし、移籍第一弾作品『FOREVER』をリリースした彼らは獰猛なヘヴィ・サウンドで大きな話題を呼び、グラミー賞「Best Metal Performance」部門へのノミネート、そしてRolling Stone誌やRevolver誌、The Independent紙といったメディアからも2017年ベスト・アルバムに選出されるなど、アンダーグラウンド・シーン、そしてオーヴァーグラウンド・シーンから高い評価を受ける。今作は約3年振りのニュー・アルバム。



メンバーのジャミー・モーガンとグラミー賞受賞歴を持つニック・ラスクリネクツ、そして前作でもタッグを組んだウィル・イップとの共同プロデュース。アディショナル・プログラミングをナイン・インチ・ネイルズやマリリン・マンソンでもプレイするクリス・ヴレンナが担当、ミックスはウィルとメンバーのエリック・”シェイド”・バルデローズ(g, electronics, vo)が担当した。



2月7日には収録曲である「スワローウィング・ザ・ラビット・ホール」のミュージック・ビデオが公開されている。







<リリース情報>



コード・オレンジ

『アンダーニース』 国内盤CD:2020年3月13日発売予定



収録曲:

1. (deeperthanbefore) / (ディーパーザンビフォア)

2. Swallowing the Rabbit Whole / スワローウィング・ザ・ラビット・ホール

3. In Fear / イン・フィア

4. You and You Alone / ユー・アンド・ユー・アローン

5. Who I Am / フー・アイ・アム

6. Cold.Metal.Place / コールド.メタル.プレイス

7. Sulfur Surrounding / サルファー・サラウンディング

8. The Easy Way / ジ・イージー・ウェイ

9. Erasure Scan / イレイジャー・スキャン

10. Last Ones Left / ラスト・ワンズ・レフト

11. Autumn and Carbine / オータム・アンド・カービン

12. Back Inside the Glass / バック・インサイド・ザ・グラス

13. A Sliver / ア・スライヴァー

14. Underneath / アンダーニース

15. The Cutter / ザ・カッター* *日本盤ボーナス・トラック