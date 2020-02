アニメ『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』第6話先行カット公開、SHOWROOM配信にはほわんとマシマヒメコが登場

2020年1月9日よりTOKYO MXほかにて放送中のTVアニメ『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』。第6話の先行カットが公開となった。また、2月20日(木)21時より、仮想ライブ空間「SHOWROOM」にて『「ほわんマシマヒメコと一緒にカラオケに来てるみたい!!」って思えちゃうスペシャルステージ!!』の生配信が決定したほか、3月11日(水)発売のTVアニメ『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』DOKONJOFINGER double A-side挿入歌『移動手段はバイクです/カバンには鉄板です』のジャケットも解禁された。



『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』は、サンリオによるバンドがテーマのキャラクタープロジェクト。2013年に『SHOW BY ROCK!!』としてスマートフォン向けゲームアプリが配信され、登場キャラクターの魅力と多彩さにより、男女ともに人気を博した。2020年には完全新作タイトル『SHOW BY ROCK!! Fes A Live』が、SQUARE ENIXよりリリース予定・事前登録受付中だ。



今回は第6話「ヒロメネス」より先行場面カットが到着。

そっけない態度のマシマヒメコ。仲良くなるためにあれこれと作戦を立てるほわん。だが……





>>>『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』第6話の先行カットを全部見る



(C)2012,2019 SANRIO CO.,LTD. SHOWBYROCK!!製作委員会M



●「DOKONJOFINGER」による挿入歌が3/11(水)発売!



「DOKONJOFINGER」は、ヤス(cv.伊東健人)、ハッチン(cv. 小松昌平)、ジョウ(cv. 小野友樹)、双循(cv.白井悠介)の4人からなる新バンド。第3話の放送では、挿入歌『移動手段はバイクです』が話題となったが、3月11日(水)に「TVアニメ「SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!」DOKONJOFINGER double A-side

挿入歌『移動手段はバイクです/カバンには鉄板です』」が発売される。今後の活躍にも注目だ!



■TVアニメ「SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!」DOKONJOFINGER double A-side

挿入歌『移動手段はバイクです/カバンには鉄板です』

<アーティスト>

DOKONJOFINGER

Vo&Gt. ヤス(CV:伊東健人)

Gt&Vo. ハッチン(CV:小松昌平)

Ba. ジョウ(CV:小野友樹)

Dr. 双循(CV:白井悠介)

<発売日>

2020年3月11日(水)

<価格>

本体1500円+税

<品番>

PCCG.01868

<発売元>

ポニーキャニオン

<収録曲>

M1.移動手段はバイクです[作詞/作曲/編曲:大和]

M2.カバンには鉄板です[作詞/作曲/編曲:大和]

M3.裏切りは無しです[作詞/作曲:吾龍、大和/編曲:大和]

M4.移動手段はバイクです(Instrumental)

M5.カバンには鉄板です(Instrumental)

M6.裏切りは無しです(Instrumental)





●SHOWROOM「となりの研究生マシマヒメコ。」ほわん&マシマヒメコとカラオケに!?



2月20日(木)21時より、仮想ライブ空間「SHOWROOM」にて『「ほわんマシマヒメコと一緒にカラオケに来てるみたい!!」って思えちゃうスペシャルステージ!!』の生配信が決定。「となりの研究生マシマヒメコ。」のチャンネルにてほわんとマシマヒメコが登場し、2人の所属するバンド「Mashumairesh!!」の曲や『SHOW BY ROCK!!』に登場するバンドの曲でカラオケ歌唱をするなどの豪華企画が用意されている。

また、同日2月20日(木)22:30より、同じく「となりの研究生マシマヒメコ。」のチャンネルにて、『遠野ひかる・夏吉ゆうこのTVアニメSHOW BY ROCK ましゅまいれっしゅ!!リアタイしちゃうぞラジオ配信』も行われる。



さらに、2月19日(水)には「Mashumairesh!!」のメンバーがカラオケに行ったら何の曲を歌うのか!? というコンセプトの「ましゅましゅ!!がカラオケうたってみたCD」も発売される。



■TVアニメ「SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!」ましゅましゅ!!がカラオケうたってみたCD

<アーティスト>

Mashumairesh!!

Vo&Gt.ほわん(CV:遠野ひかる)

Vo&Gt.マシマヒメコ(CV:夏吉ゆうこ)

Vo&Ba.デルミン(CV:和多田美咲)

Vo&Dr.ルフユ(CV:山根 綺)

<発売日>

2020年2月19日(水)

<価格>

本体1300円+税

<品番>

PCCG.01866

<発売元>

ポニーキャニオン

<収録曲>

M1.クリティクリスタ『放て!どどどーん!』(ほわんVer.)

[作詞/作曲:くろかわまさきち/編曲:mo2]

M2.徒然なる操り霧幻庵『十六夜ゐ雪洞唄』(マシマヒメコVer.)

[作詞:仰木日向/作曲/編曲:伊藤 翼]

M3.プラズマジカ『Have a nice MUSIC!!』(デルミンVer.)

[作詞:高瀬愛虹/作曲:no_my/編曲:草野よしひろ]

M4.BUDVIRGINLOGIC『×旋律-Schlehit Melodie-』(ルフユVer.)

[作詞/作曲/編曲:マチゲリータ]

◆『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』

<イントロダクション>

奇跡、出会えたかも!?

北国の小さな村で生まれ育った、白っぽいきつね族の女の子『ほわん』。

オーディションをきっかけに憧れの都会、

Under North Zawa(アンダーノースザワ)へ旅立つ事に。

縞々猫族のマシマヒメコ、デビルミント鬼龍族のデルミン、狼娘族のルフユ達と出会い、

バンドを組む事になる。のか?

きらきらがいっぱいのRockな音楽物語が、いま始まろうとしている。

よーし、やるぞ♪

<放送情報>

TOKYO MX:毎週木曜22:30~

BSフジ:毎週木曜24:00~

サンテレビ:毎週木曜25:00~

北海道文化放送:毎週木曜26:00~

AT-X:毎週金曜21:30~

リピート放送:毎週日曜7:30~/毎週月曜13:30~/毎週水曜29:30~

TOKYO MX[アンコール放送]:毎週月曜19:00~

<Web最速配信サイト>

FOD:毎週木曜22時30分~配信(地上波同時)

<一般配信サイト>

Amazon Prime video/J:COM オンデマンド/みるプラス/ビデオパス/スマートパスプレミアム/ひかりTV/dアニメストア/U-NEXT/アニメ放題/AbemaTV/ニコニコ動画/GYAO!/あにてれ/バンダイチャンネル/Hulu/Google Play/アクトビラ/Rakuten TV/ビデオマーケット/GYAO!ストア

<スタッフ>

原作:サンリオ 監督:孫 承希 シリーズ構成:田沢大典 キャラクターデザイン・総作画監督:伊藤晋之 キャラクターデザイン・総作画監督:伊藤晋之 アドバイザー:小島正幸 美術設定:菱沼由典 色彩設計:宮脇裕美 撮影監督:岩崎 敦 CG Director:上本雅之 CG Producer:細江 加奈子 CG Production:ポリゴン・ピクチュアズ 編集:髙橋 歩 音響監督:郷 文裕貴 音楽:高梨康治/Funta7 音楽制作:ポニーキャニオン アニメーション制作:キネマシトラス

<キャスト>

ほわん:遠野ひかる マシマヒメコ:夏吉ゆうこ デルミン:和多田美咲 ルフユ:山根 綺

ヤス:伊東健人 ハッチン:小松昌平 ジョウ:小野友樹 双循:白井悠介 ララリン:Lynn スモモネ:芹澤 優 ういうい:鈴木みのり ほか



(C)2012,2019 SANRIO CO.,LTD. SHOWBYROCK!!製作委員会M