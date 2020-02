EDMを拡張させるグリフィン、超満員のオーディエンスを熱狂させた東京公演レポート

2月10日(月)に東京・渋谷TSUTAYA O-EASTにて開催されたGryffin 東京公演のライヴ・レポートが到着した。



昨年デビュー・アルバム『Gravity』をリリースし、メロディックEDMの代表的アーティストとして、既に北米ではコーチェラへの出演やアリーナ・ツアーを成功させているグリフィンのライヴ・セットでの単独公演は前評判も高くチケットは、早々にソールド・アウト。午後6時の開場時間前にはプレミアとなったチケットを手に入れたファンで長蛇の列が出来ていた。



会場に入ると昨年行われた北米ツアーを彷彿とさせる巨大なLEDをバックにギター、キーボード、シンセパッドを始めとしたグリフィンがプレイする様々な楽器がステージ上に並んでおり、開演時間が近づくに連れて会場のボルテージは徐々に高まっていく。









Photo by @ncsuds



そして午後7時20分を過ぎた頃、アルバム『Gravity』の最初に収録されている「All You Need To Know」に繋がる「Intro」が流れ、遂にグリフィンが登場。大歓声と共に、激しくギターをかき鳴らすグリフィンは従来のEDMアーティストのイメージを完全に覆しており、さながらロック・アーティストのライヴにすら感じられた。



序盤、ギターからキーボードに楽器を持ち変えたグリフィンはヒット・シングル「Nobody Compares To You」をプレイ。本公演最初のシンガロングが会場に鳴り響き、待ちわびたファンの熱量を激しく感じる瞬間だった。(グリフィンのインスタグラムでもこの動画が一部公開されている)









Photo by @ncsuds



その後もカーリー・レイ・ジェプセンとの「OMG」、アロー・ブラックとの「Hurt People」、グリフィンの数々の名曲の中でも最も美しく壮大な展開の「If I Left The World」等アルバム収録曲を次々にプレイしていくグリフィン。終盤、2018年リリースの最大のヒット・シングル「Tie Me Down」では再び会場中にシンガロングがおき、そのままアルバム・リード曲でもある「Need Your Love」をプレイしグリフィンはステージを降りる。



興奮冷めやらぬオーディンスからの鳴り止まないグリフィン・コールから再びグリフィンがステージに登場。初期のヒット曲「Feel Good」のイントロが流れると会場はこの日最大の歓声が湧き上がり、セットのラストはセカンド・シングルの「Whole Heart」で締めくくった。



その後、日本語で「どうもありがとうございました!」と集まったファンに感謝を述べ灼熱のソールド・アウト来日公演は終了。また、同日深夜にて行われたDJ SETもソールド・アウトとなっていた。



近い将来また日本に戻ってくる可能性を来日中のインタビューの中でも示唆していたグリフィンから今後も目が離せない。





ライブの翌日、タワレコを訪問した時の写真(Photo by @ncsuds)





〈セットリスト〉

※実際には一部未リリース音源も含まれており、下記記載とは一部異なります。

1. Intro

2. All You Need To Know - Gryffin & Slander feat. Calle Lehmann

3. Bye Bye feat. Ivy Adara

4. Nobody Compares To You feat. Katie Pearlman

5. OMG - Gryffin & Carly Rae Jepsen

6. Nothing Like You - Gryffin & DROELOE feat. Hana

7. Snakehips & MØ - Dont Leave (Gryffin Remix)

8. Baggage - Gryffin & Gorgon City with AlunaGeorge

9. Remember with ZOHARA

10. Heading Home feat. Josef Salvat

11. If I Left The World feat. MARNIA & Model Child

12. Years & Years - Desire (Gryffin Remix)

13. Body Back feat. Maia Wright

14. Hurt People with Aloe Blacc

15. Just For A Moment feat. Iselin

16. Tie Me Down with Elley Duhe

17. Need Your Love - Gryffin & Seven Lions feat. Noah Kahan

18. Feel Good feat. Daya

19. Whole Heart - Gryffin & Bipolar Sunshine





グリフィン

『Gravity』

発売中

