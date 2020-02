BAND-MAID、トニー・ヴィスコンティのプロデュース楽曲MV公開

BAND-MAIDが、最新アルバム『CONQUEROR』に収録されている楽曲「The Dragon Cries」のMVをYouTubeで公開した。



「The Dragon Cries」は、デヴィッド・ボウイやT.Rexをプロデュースした世界的音楽プロデューサーのトニー・ヴィスコンティがプロデュースした楽曲。そして今回のMVは、"世界平和"がテーマとなっており、世界の現状に対して警鐘を鳴らしている歌詞を表現した内容になっている。









<リリース情報>



BAND-MAID

『CONQUEROR』



発売中

初回生産限定盤A(CD+Blu-ray):4545円(税込)

初回生産限定盤B(CD+DVD):3636円(税込)

通常盤(CD):2727円(税抜)



=収録内容=

-CD-※全タイプ共通

1. PAGE

2. glory

3. Liberal

4. endless Story

5. Mirage

6. At the drop of a hat

7. Wonderland

8. azure

9. Dilemma

10. Bubble

11. The Dragon Cries

12. flying high

13. カタルシス

14. Blooming

15. 輪廻



-Blu-ray/DVD-

MIKU KOBATO(Gt./Vo.)、KANAMI(Gt.)、MISA(Ba.)、AKANE(Dr.)Instrumental Music

Video

・「onset」(instrumental)

・「DICE」(instrumental)

・「DOMINATION」(instrumental)



※初回生産限定盤A(Blu-ray)のみ

マルチチャンネル映像対応(一部デッキによっては非対応)

デジパック仕様

ステッカー2種封入



<ツアー情報>



BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 【進化】



2020年2月13日(木)LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)

2020年2月14日(金)LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)