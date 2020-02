BURNOUT SYNDROMESによるアニメコンセプトベストアルバム「BURNOUT SYNDROMEZ」が、3月25日にリリースされる。

このアルバムは、現在放送中のTVアニメ「ハイキュー!! TO THE TOP」オープニングテーマ「PHOENIX」や、TVアニメ「銀魂 銀ノ魂篇」のエンディングテーマ「花一匁」、TVアニメ「Dr.STONE」第1クールのオープニングテーマ「Good Morning World!」など、これまでに担当した全アニメテーマソングに加え、アニメ・マンガ・ゲームなどをオマージュして制作された楽曲7曲を収録したもの。通常盤と初回生産限定盤の2形態が用意され、初回生産限定盤には、Blu-ray映像でのミュージックビデオ8曲と、2019年に行われた全国ツアーのライブ映像6曲を収録。さらにBURNOUT SYNDROMESが主人公になった架空の冒険ストーリーを描いた描き下ろしマンガも付属する。

「BURNOUT SYNDROMEZ」通常盤収録曲

「FLY HIGH!!」(TVアニメ「ハイキュー!!セカンドシーズン」第2クールオープニングテーマ)

「ヒカリアレ」(「ハイキュー!! 烏野高校 VS 白鳥沢学園高校」オープニングテーマ)

「花一匁」(TVアニメ「銀魂 銀ノ魂篇」エンディングテーマ)

「Good Morning World!」TVアニメ「Dr.STONE」第1クールオープニングテーマ)

「PHOENIX」(TVアニメ「ハイキュー!! TO THE TOP」オープニングテーマ)

「ハイスコアガール」

「ナミタチヌ」(第1・2回全国高校eスポーツ選手権応援ソング)

「吾輩は猫である」

「数學少女2020」(BURNOUT SYNDROMESテーマソング)※Remix

新曲「タイトル未定」(「ハイキュー!!」トリビュートソング)

新曲「タイトル未定」

BONUS TRACK

「FLY HIGH!! -Spring Version-」