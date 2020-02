『ARP』イベントレポが到着！　最新情報やイベントスケジュールもお届け！

ARライブエンターテイメントプロジェクト『ARP』のTV アニメ、『ARP Backstage Pass』の上映会が、2月9日(日)に池袋HUMAXシネマズにて開催。本イベントの模様を紹介する。



『ARP』は、最新のAR技術が生み出したダンス&ボーカルグループで、ボイスキャスト(声優・歌手)、アクティングキャスト(役者・ダンサー)、AR技術者が一体となってリアルタイムでライブを行うことで、完璧な歌唱力・ダンスパフォーマンス・美貌を兼ね備えた至高のアーティスト達による最先端のライブエンターテインメントを届けるプロジェクト。

『ときめきメモリアル』や『ラブプラス』などの人気ゲームを生み出したことで知られる内田明理(うちだあかり・ユークス)が総合プロデュースを務め、2016年より活動を開始。ステージ上、まさに目の前に存在するARアーティストがリアルタイムにパフォーマンスを行い、さらにファンと交流したりすることで話題となった作品がアニメ化されたことで更に注目を集めている。



2月9日(日)に池袋HUMAXシネマズで行われたイベントでは、ARPメンバーのシンジとダイヤが生中継で出演した。

イベントはアニメ本編のライブシーンの上映から。上映前の、「The Show Must Go On」「The World

Is Mine」「The KISS」「Logical Dreamer」、そして今回初公開となる「D.O.A」の曲名が紹介されると会場は大きな歓声に包まれる。映画館の大スクリーンと迫力のある音響で繰り広げられるパフォーマンスに、ARS(ARP のファンの呼び名)も推しのうちわや推し色のペンライトを大きく振って応援した。



盛り上がりもそのままに、続いてシンジとダイヤが横浜にある事務所から生中継でスクリーンに登場するとさらに大きな声援が。最初の話題はTVアニメ『ARP Backstage Pass』について。

「アニメは ARP の過去のことを(少し盛って)描いた話」とダイヤ。シンジからはグループを結成するところから現在に至るまでをドキュメンタリー風に描いた作品が『ARP Backstage Pass』と説明があり、メンバーが ARP に誘われたエピソードが描かれた第1話、シンジがARPへの加入を決意した第2話、第3話で描かれたREBEL CROSSの話など、これまでに放送されたTVアニメのエピソードを振り返った。

その中で、過去にシンジがダイヤたちのことを”輩(やから)”と呼んでいたことを謝罪する上から目線的なシンジの写真がスクリーンに映し出され大爆笑。



そして第1話で描かれたシンジの黒髪・長髪・眼鏡の過去の姿について、客席へ「昔のシンジの姿に本人だと気づいた人いる?」と投げかけるダイヤ。パラパラと少なめにあがるペンライトを見て、シンジは悲し気な表情を浮かべていた。

Before/After の姿が対比画像でも紹介され、現在のシンジからスタッフにつくってもらったという格好良い Beforeにダイヤからツッコミが入った。



続いて、ライブスペシャル回で登場したミニキャラクターがスクリーンで紹介され、ダイヤの仰け反る立ち姿の話に。ダイヤに向けて「やってみてー!」と投げかける客席の声に応え、恥ずかしそうにポーズをとるダイヤの姿に客席からは歓声があがっていた。



続いては事前にアニメ公式Twitterで”#シンジとダイヤ”で募集をした二人への質問コーナーへ。

『髪をバッサリ切って金髪になった自分の姿を見てどう思った?』という質問に「自分を変えたいと思っていた」というシンジ。「しばらくは慣れなくて鏡を見るのが怖いような楽しみなような」と話し、クラスメートからの反応も楽しみつつ金髪のことに触れてはいけないような雰囲気だったとその時のエピソードを紹介した。



続いて『もし二人が女性に逆チョコを贈るなら何を贈る?(チョコでなくても可)』という質問に、シンジは会場に来ていた質問者に「お花を差し上げたい」と直接回答。質問者のいる客席へ「何の花がいい?」と投げかけると客席からは「ダリア!」と声があがった。「選ぶ時間も渡したときの幸せそうな顔も楽しみ」と理由を話すと、ダイヤは「シンジらしい」と返した。

そんなダイヤが「自分が作ったアクセサリーをプレゼントしたい」と回答すると、客席中から「欲しい!」との声が。



続いて『また BLUE BLOOD(シンジとダイヤのユニット)で歌う機会があったらどんな曲を歌ってみたい?』という質問にシンジは「拳を振り上げて『オイ!オイ!』みたいな曲がやりたい」、そしてダイヤは「これまでは”THE 俺”みたいなソロばかりなので、レイジの『My deaR』みたいな曲も歌ってみたい」と、二人共これまでになかったタイプの楽曲へのチャレンジに意欲を見せた。



続いて、過去に行われたライブ映像の上映会へ。上映前には二人から「The Show Must Go On」の振り付けがレクチャーされる場面も。

「The Show Must Go On」、メンバー同士が楽曲バトルでしのぎを削る「Battle for Center」のコーナー、メドレーが上映され、オープニング同様に赤青黄の三色のペンライトを激しく振って 4 人のライブパフォーマンスに大きな声援が贈られた。



そして最後にはMCの星野卓也さんが再登壇し、告知コーナーへ。

AnimeJapan2020のステージの告知の際にはシンジとダイヤも再び生中継で登場し、「星野はいつも頑張ってるよな」と親し気な雰囲気で交流する様子も伺え、イベントは大盛況の中幕を閉じた。



イベント中に告知された3月22日(日)開催のAnimeJapan2020では、AsmikAceブースにてTVアニメARPステージが開催! 当日はレイジ、レオンが生中継で出演予定。その他詳細は近日発表予定とのことだ。



また、新アルバム、アニメBD/DVD情報も到着。

新アルバム「KICK the BEST」は4月1日(水)発売。DVDにはアニメテーマソング「Burn it up」と、エンディングテーマ「Celebrate Good Time」のフルサイズPVも収録!

アニメイト限定盤は、2019年夏に開催されたライブ「KICK ALIVE3」より、第二公演の様子を完全収録。そしてオリジナルスクールカレンダーも封入された超豪華BOX仕様! 絶賛予約受付中だ。



さらにTVアニメのBlu-ray&DVDも現在予約受付中。第1巻は2020年5月27日(水)発売で、2巻以降も毎月発売。

各巻、表紙を飾るのはARPメンバー。豪華な特典が封入されており、更にトークCDがもらえる早期予約キャンペーンや店舗特典なども豊富に揃えられているのでお見逃しなく!



そしてサンリオピューロランドのコラボイベントの開催や横浜DMM VR THEATERで行われるイベント、モバイルファンクラブのオープンなど、今後の情報も続々到着。続報に期待が高まる!



(C)ARPAP (C)YUKES Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.