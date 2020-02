7月に15周年を迎える『戦国BASARA』の記念ロゴ、ビジュアルが公開！

2020年7月に15周年を迎える『戦国BASARA』の記念ロゴ、ビジュアルが公開となった。



『戦国BASARA』シリーズは、戦国時代の武将や史実をモチーフにしながらも、 ユニークで斬新な世界観を創造したスタイリッシュ英雄(HERO)アクションゲーム。

2005年の家庭用ゲームでの第1作発売以降シリーズ累計出荷本数400万本を記録し、その魅力的な世界観をゲームだけでなくアニメ、舞台、実写ドラマ、マンガ、小説など幅広い分野へ展開している。また、最新作として2019年6月にモバイルアプリ『戦国BASARA バトルパーティー』を配信中だ。



今年2020年7月21日で、初代『戦国BASARA』が2005年7月21日に発売されてから15年。15周年を迎える『戦国BASARA』を更に盛り上げるため作成された記念ロゴ、ビジュアルは、土林誠氏が描き起こしている。



また、2020年7月より「戦国BASARA15周年」プロジェクトが始動するとのこと。今後の情報に期待が高まる!



