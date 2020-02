SiM、最新アルバム収録曲「BULLY」配信&日本語テロップ付きMV公開

SiMが4年振りにリリースするアルバム『THANK GOD, THERE ARE HUNDREDS OF WAYS TO KiLL ENEMiES』より、新曲「BULLY」が本日2月12日に主サイトにて配信がスタートし、併せて同曲のMVも公開となった。



本作は、SiMのMV史上はじめて日本語訳詞テロップが添えられており、ヘヴィな世界観がよりダイレクトに切り込んでくる映像となっている。







なお、アルバムのリリースに伴ない、5月から11月まで全国41都市を巡るロング・ツアーも発表されており、SiM主催の野外フェス「DEAD POP FESTiVAL」も6月27日と28日の二日間にわたって川崎市東扇島東公園特設会場で開催予定。





<リリース情報>







SiM

「BULLY」



各種ストリーミングサイトで配信中

https://lnk.to/SiMBULLY



<ツアー情報>



SiM

「”THANK GOD, THERE ARE HUNDREDS OF WAYS TO KiLL ENEMiES”TOUR 2020」



=ツアー日程=

2020年5月12日(火)新木場 Studio Coast★

2020年5月14日(木)静岡 SOUND SHOWER ark

2020年5月15日(金)岐阜 club G

2020年5月17日(日)名古屋 Zepp Nagoya

2020年5月19日(火)松阪 MAXA

2020年5月20日(水)奈良 EVANS CASTLE HALL

2020年5月24日(日)米子AZTiC laughs

2020年5月26日(火)京都 KBSホール

2020年5月27日(水)大阪 なんばHatch

2020年6月9日(火)金沢 EIGHT HALL

2020年6月11日(木)新潟 LOTS

2020年6月13日(土)富山 SOUL POWER★

2020年6月15日(月)長野 CLUB JUNK BOX

2020年6月16日(火)高崎 club FLEEZ

2020年7月8日(水)函館 club COCOA

2020年7月9日(木)苫小牧 ELLCUBE

2020年7月13日(月)旭川 CASINO DRIVE

2020年7月14日(火)小樽 GOLDSTONE

2020年9月24日(木)山口 RISING HALL

2020年9月25日(金)広島 CLUB QUATTRO

2020年9月27日(日)岡山 YEBISU YA PRO

2020年9月29日(火)高松 Olive Hall

2020年10月1日(木)高知 CARAVAN SARY

2020年10月3日(土)松山 WstudioRED

2020年10月10日(土)鹿児島 CAPARVO HALL

2020年10月11日(日)熊本 B.9 V1

2020年10月13日(火)宮崎 SR BOX

2020年10月15日(木)大分 DRUM Be-0

2020年10月20日(火)福岡 Zepp Fukuoka

2020年10月22日(木)佐賀 GEILS

2020年10月23日(金)長崎 DRUM Be-7

2020年10月28日(水)熊谷 HEAVENS ROCK 熊谷 VJ-1

2020年10月30日(金)水戸 LIGHT HOUSE

2020年11月1日(日)仙台 GIGS

2020年11月3日(火・祝)郡山 HIPSHOT JAPAN

2020年11月4日(水)山形 ミュージック昭和SESSION

2020年11月6日(金)青森 Quarter

2020年11月14日(土)石巻 BLUE RESISTANCE

2020年11月15日(日)盛岡 CLUB CHANGE WAVE

2020年11月21日(土)札幌 Zepp Sapporo

2020年11月28日(土)沖縄 ミュージックタウン音市場

チケット:★=ワンマン 4600円(税込・入場時別途ドリンク代)

無印=対バン有 3900円(税込・入場時別途ドリンク代)



※6歳未満入場不可・6歳以上有料

※モッシュ・ダイブに関する怪我等は自己責任とさせて頂きます。



<イベント情報>



「DEAD POP FESTiVAL 2020」



2020年6月27日(土)・28日(日)神奈川県川崎市 東扇島東公園特設会場

時間:開場9:00 / 開演11:30(20:30終演予定)



券種:6月27日入場券・6月28日入場券8500円

2日通し券 15800円

2日通し券(セーフティゾーン券)17000円(スタンディングエリアに設置されたSAFETY ZONEでの観覧が可能なチケット)

SiM / gil soundworks / TOWER RECORDS / UNIVERSAL MUSIC LLC

出演:SiM and more...



・SiM OFFiCiAL App先行受付

詳細はこちら:https://sp.sxixm.com/feature/entry

2月10日(月)17:00 ~2月24日(日)23:59(全券種) *お一人様4枚まで

※小学生以上有料、未就学児童は保護者同伴の場合無料。



SiM Website:https://sxixm.com/