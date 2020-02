『ガールズフィスト!!!!』の公開練習が12日夜に秋葉原で開催！　出演情報も続々到着

JKロックバンド漫画『ガールズフィスト!!!!』から生まれた声優ロックバンドの無料公開リハーサルが、12日水曜日19:30より、AKIHABARAゲーマーズ本店6Fにて開催される。



長野県松本市が舞台の女子高生ロックバンド漫画『ガールズフィスト!!!!』(コミックス第1巻発売中/KADOKAWA刊)に登場するキャラクター4人と連動するかたちで活動中の、若手女性声優のロックバンド”南松本高校パンクロック同好会”。ライブや公開練習など、現在精力的に音楽活動を続けている。



そんな彼女たちの、実際に演奏やコーラスの練習をする姿が観られる「公開練習」が、2月12日水曜日19:30より、東京・AKIHABARAゲーマーズ本店6Fイベントスペースにて行われる。公開練習は今回で25回目。

毎月2回ほど定期開催されている公開練習は、観覧無料で写真も自由に撮影可能。本気の生演奏&練習と、サービス精神旺盛かつ合間の明るいガールズトーク、そして何より音楽を心から楽しむ彼女たち4人をつねに写真撮影できる点が毎回好評だ。



12日の公開練習での練習曲は、アメリカの人気ロックバンド、トゥイステッド・シスターの『Were not gonna take it』。80年代洋楽ロックのヒット曲をどこまで仕上げてきているかにも注目だ。



また、今回も"#第25回公開練習レポート"のハッシュタグで、会場で撮影した写真付きなどのレポートをツイートすれば、メンバーお気に入りのものは、2月19日水曜21:00からのYouTube生放送『第33回 南松本高校パンクロック同好会 バンドミーティング番外編』内にて紹介され、番組特製ステッカーが贈られる。

来場者がツイートした前回の公開練習レポートは、Twitterで"#第24回公開練習レポート"のハッシュタグで見ることができる。



さらに今後、パンクロックのバンドらしく”南松本高校パンクロック同好会”がライブハウスでの対バンイベントに次々参加していく企画「ガールズフィスト!!!! ライブイベント出演攻勢」も本格化。

3月22日(日)に東京・八王子Match Voxで開催されるバンド&DJのライブイベント「After beats」、そして4月11日(土)には、東京・下北沢ReGで開催される女性ヴォーカルバンドの競演イベント「HELLO SPRING!! GIRLS UP!! -ReG 10th Anniversary-」にも出演が決定。そして3月29日には、東京・秋葉原 CLUB GOODMANにて5度目のワンマンライブも開催される。



また、”南松本高校パンクロック同好会”が出演する企画盤CD第3弾「Only my Way!!!!」の発売記念イベントが、2月下旬より秋葉原にて開催されていく。

2月23日(日・祝)は14:00からアニメイト秋葉原本館7Fにて、3月7日(土)は14:00から、とらのあな秋葉原店C 5Fイベントスペースにて、3月14日(土)は18:00からソフマップAKIBA㈬号店アミューズメント館8Fイベントスペースにて、それぞれ開催され、内容はトーク&サイン会となる。



2月27日には待望のコミックス最新第2巻(漫画:ぼみ 原作:木瓜庵)も発売されるなど、今後、多くの展開が待っている『ガールズフィスト!!!!』。ライブや公開練習、発売記念イベントなどの詳しい情報は、特設サイトや公式ツイッターをチェック!



